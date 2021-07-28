49-летний Миллер поделился, что врачи поставили ему диагноз прошлой осенью. Этому предшествовала самодиагностика, а затем был "неофициальный диагноз". Он убежден, что возможность узнать диагноз – это привилегия, доступная не всем.

Стоит знать Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе

Что такое аутизм? Это особенности психического развития ребенка, а в будущем – взрослого, которые проявляются в нарушении речи и социальной коммуникации. Это также нарушение эмоционального интеллекта. Виды отличаются по тому, насколько человек адаптирован в социуме и может справляться со своими функциями как социального члена общества. Существует около 20 видов аутизма.

"Это был долгий и неидеальный процесс, требующий изменений и обновлений. Я мужчина среднего возраста. Мне не пять лет. Я могу спокойно признать, что диагностика – привилегия, которой не все пользуются... Я недостаточно знаю об аутизме ... сейчас моя работа состоит в том, чтобы больше понять. Взглянуть на пять десятилетий жизненного опыта под новым углом", – написал мужчина в сети.

Уэнтуорт Миллер добавил, что не хочет навредить сообществу людей с аутизмом, а лишь заявить, что он и был ее частью, не зная об этом. Мужчина добавил, что не стал бы ничего менять, потому что это центральная часть его и всего, чего он достиг.

В сети он опубликовал полностью белый фон, где оставил свое признание. Что интересно, он удалил все свои сообщения в инстаграме, оставив лишь новую публикацию, а также видеоотрывок балета. В описании биографии страницы мужчина смело отметил, что у него аутизм и нейродегенеративное заболевание, которое часто приводит к различным неврологическим симптомам: деменции и нарушению движений.

Реакция сети

Фанаты поддержали киноактера и пожелали ему сил: