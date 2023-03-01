Буду просто дихати, – Ахтем Сеітаблаєв розповів про день перемоги в Криму

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення у прокат вийшла воєнна драма Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". У ній режисер показав події 2014 року, а в інтерв'ю 24 Каналу розповів, яким бачить день перемоги.

Ахтем Шевкетович мріє про повернення до рідного Криму. Зараз разом з іншими захисниками робить все, щоб наблизити день перемоги.

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Ахтем Сеітаблаєв про перемогу України

У розмові з журналістами 24 Каналу режисер поділився, що після перемоги обов'язково поїде до українського Криму.

Поїду додому, в Крим. Сяду на березі, зберу всіх, кого люблю, і буду просто дихати,

– поділився режисер.

А день перемоги бачить таким: "Теплим, але не жарким. Всі мої діти поруч, онуки й онучки. Мами, на жаль, вже немає. Я дихаю".

Після початку повномасштабного вторгнення режисер пішов служити в тероборону. Тому з рідними за цей рік вдавалося спілкуватися дуже рідко, здебільшого телефоном. Цього року в Сеітаблаєва народилася донька, яку теж бачив лише на фото. Сподівається, що буде можливість з'їздити до них, а після перемоги всі повернуться в Україну.