Ахтем Шевкетович мечтает о возвращении в родной Крым. Теперь вместе с другими защитниками делает все, чтобы приблизить день победы.
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Ахтем Сеитаблаев о победе Украины
В разговоре с журналистами 24 Канала режиссер поделился, что после победы обязательно поедет в украинский Крым.
Поеду домой, в Крым. Сяду на берегу, соберу всех, кого люблю, и буду просто дышать,
– поделился режиссер.
А день победы видит таким: "Теплым, но не жарким. Все мои дети рядом, внуки и внучки. Мамы, к сожалению, уже нет. Я дышу".
После начала полномасштабного вторжения режиссер отправился служить в терроборону. Поэтому с родными за этот год удавалось общаться очень редко, по большей части по телефону. В этом году у Сеитаблаева родилась дочь, которую тоже видел только на фото. Надеется, что будет возможность съездить к ним, а после победы все вернутся в Украину.