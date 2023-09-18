З новою коханою: Ахтем Сеітаблаєв замилував мережу щасливими фото

Ахтем Сеітаблаєв два роки тому розлучився з Іванною Дядюрою. Зараз він зустрічається з дівчиною, яку звати Мар'яна. Вони не надто активно афішують особисте життя. Проте днями поділились спільними фото.

Світлини дуже сподобались шанувальникам. Вони зазначили, що помітно, як Ахтем змінився після зустрічі з коханою.

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Ахтем Сеітаблаєв поділився новими фото з дівчиною

На всіх кадрах режисер позував у військовій формі. Поруч з ним була усміхнена Мар'яна. Лише на одній світлині Ахтем та дівчина були серйозними вдвох. У серії фото, опублікованій парою, Мар'яну можна побачити в різних образах. Зокрема, вона була в елегантному синьому штатному костюмі, у світшоті з тризубом та в патріотичному жакеті.

Ахтем Сеітаблаєв з дівчиною / Фото з інстаграму режисера

Реакція мережі

У коментарях шанувальники пораділи за зіркову пару.

"Прекрасна пара! Щастя під мирним небом та скорішого повернення додому";

"Красиві, щирі, патріотичні";

"Як людина міняється, коли зустрічає своє щастя! Бережіть його";

"Гарна пара. Щастя вам";

"Радісно милуюсь чудовою парою і бажаю щастя";

"Яка краса. Така втіха бачити ваші обличчя".

Нові стосунки Ахтема Сеітаблаєва: що відомо

Зараз режисер зустрічається з Мар'яною Дмітрієвою. Вперше про їхні стосунки він заговорив ще у квітні. Згодом 20 червня відбувся допрем'єрний показ нового історичного розслідування команди Акіма Галімова "Рашизм. Історія хвороби". Ахтем Сеітаблаєв та його кохана стали одними з перших, хто побачив стрічку. Це був їхній перший спільний вихід на публіку. До зустрічі з Мар'яною, Сеітаблаєв понад 10 років перебував у шлюбі з продюсеркою Іванною Дядюрою, але у 2021 році вони розлучилися. У подружжя є спільна донька Сафіє.