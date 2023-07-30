Нагороду присвячую тобі, – Ахтем Сеітаблаєв емоційно звернувся до мами, яка померла в Криму

Мама Ахтема Сеітаблаєва померла в окупованому Криму ще 2 роки тому. Режисер в роковини смерті зворушливо звернувся до мами та показав спільне фото.

29 липня Сеітаблаєв отримав нагороду від командування сил тероборони ЗСУ. Нагадаємо, що він пішов захищати Україну одразу в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Артист поповнив лави тероборони.

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Тепер режисер отримав нагороду за службу. Сеітаблаєв присвятив її своїй мамі, якої не стало рівно два роки тому.



Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду / Фото з його інстаграму

У соцмережах кримськотатарський режисер та актор показав знімок нагороди та поділився архівним фото з покійною мамою.

Вже два роки... Мама... немає сил сказати "Прощавай"... До зустрічі... Люблю, люблю, люблю, люблю. P.S. Отриману від командування та в колі побратимів нагороду, присвячую тобі... Люблю,

– звернувся Ахтем.



Ахтем Сеітаблаєв з мамою / Фото з його інстаграму

Шанувальники підтримали автора, привітали його з нагородою та висловили співчуття з приводу роковин смерті матері:

"Вітаю з нагородою! Заслужено".

"Щирі вітання"!

"Друже Ахтеме, тримайся! Мама, завжди поруч з тобою! Вона оберігає та захищає тебе!"

"Мої співчуття… На жаль, цей біль назавжди. Час не лікує, просто звикаєш жити з цим болем".

"Щирі співчуття, поділяю ваш біль… Мама завжди поруч..."

"Мама вами пишається, вірте в це".

"Прийміть щирі співчуття. Тримайтеся, Ахтеме".

Нагадаємо, що мама режисера Субіє ханум Налбандова померла в окупованому Криму у віці 83 років. Вона була письменницею, педагогом зі сценічної мови, акторкою, співачкою та ведучою.

До слова, днями Ахтем Сеітаблаєв вперше на публіці з'явився з новою дівчиною. Звати кохану режисера Мар’яна. До зустрічі з нею, Сеітаблаєв понад 10 років перебував у шлюбі з продюсеркою Іванною Дядюрою, але у 2021 році вони розлучилися.