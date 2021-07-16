Аді Роговцевій – 84: найкращі цитати акторки про Україну та Донбас, які підіймають дух

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева 16 липня святкує свій 84-й день народження. Зірка, яка працювала у Росії 60 років свого життя, зараз не оминає жодної можливості згадати у своїх інтерв'ю про Україну та Схід. Її фрази часто стають крилатими, а позиція – надихає усіх, в кого давно опустились руки. Що вона каже про Україну – читайте далі.

За свою кар'єру іменинниця Ада Роговцева отримала чимало звань – Народної артистки УРСР, Народної артистки СРСР, Герой України. Але попри усі нагороди, з початком Майдану та війни в Україні жінка сформувала чітку позицію: вона зупинила усі поїздки в Росію, зменшила спілкування з російськими колегами та продовжує їздити на Схід України, підтримуючи своїми виступами українських військових.

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Найкращі цитати Ади Роговцевої

Пропонуємо прочитати кілька її найяскравіших цитати з інтерв'ю останніх років.

Про головну подію останнього 10-ліття

"Майдан. Тому що прокинулася нація.

"Гідність". Я з цим словом вийшла на Майдан, відразу, коли на перший, або на третій, або на другий – я не пам'ятаю, на другий, мені здається, день, коли був Майдан. І я сказала це слово, і воно пішло-пішло-пішло. Не тільки через мене, воно народилося, напевно, через те, що це головне слово. Народилося. Нація народилася, прокинулася".

Про стосунки з Росією і росіянами:

"Життя мене пов'язувало з Росією 60 років, тому що мене завжди туди запрошували з роботою. Але вони напали на мою країну, вони перейшли ту межу, яку переходити не можна. Як я можу їхати до тих людей, які не поважають моя землю, мій народ, які вважають, що це якась надумана нація і надумана мова".



Ада Роговцева підтримує військових / Фото Укрінформ

"Я все життя грала в Росії, крім України. Мені кажуть: "Ада, ти наша". А я їм відповідаю: "Я не ваша. Я своя, я українська".

Чому акторці закритий шлях до Росії

"Через те, що я працюю, як вони кажуть, на "бандерівців" і сама – "бандерівка". Але це не вони мене закрили. Це я закрила для себе можливість працювати. Тому що, коли продюсер ще півроку тому мене покликав, каже, що приїжджай, тут же вистави, треба, щоб ти грала! А я кажу: а, скажи мені, до кого я буду звертатися своїм відкритим серцем, своєю душею? Вони мене почують? Вони вважають мене своєю… Вважали до якогось часу. Але зараз я не можу їх вважати своїми, тому що вони проти моєї землі".

Про те, чому обірвала зв'язки з росіянами

"Зараз люди дуже дивуються, як нібито я поміняла ідеологію, як нібито знайшла якусь іншу позицію. Я завжди була така, нічого іншого не було. Ми завжди були інакодумцями, просто це було на кухні, це було... Як моя дочка Катя вивчила гімн України, знала його з чотирирічного віку, тому що вона вивчила його під столом, а за столом Іван Николайчук зі Степанковим співали його пошепки. І ось воно пошепки було, воно завжди було в нас, завжди, ми завжди були націоналістами, ми завжди були антикомуністами, ми завжди були дисидентами, але це все було пошепки.

На превеликий жаль і на наш гріх, бо був Стус, була Горська, був Дзюба, був Хмара, господи, Юхновський – вони ж усі були, всіх не перелічиш. І це в наш час, в нашу зрілість, в наше активне життя і громадянське, і творче, а ми були осторонь. І це гріх. Його треба спокутувати, я стараюся".

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Про Донбас та українських військових

"Я бачила зруйнований Донбас, я щойно приїхала звідти. Я знаю, що таке, коли люди вилазять з льохів, де сиділи по кілька тижнів. Воно є. Є чого боятись. І через те я кажу, що всі повинні бути захисниками своєї країни. Потрібно пам'ятати, що велика-велика небезпека висить над нашою країною".

"Я збагачена знаннями, коли повертаюсь з Донбасу. Тому що всі ці хлопці – всі герої. Вони мене збагачують, тому що знають більше за мене, і бачили більше за мене, і пережили страшніші і серйозніші речі за мене. Це означає, що вони старші за мене, а в старших треба вчитись".



Ада Роговцева цілує руки десантнику / Фото "Голос України"

Про аполітичність в умовах війни

"Тут треба розібратися, що таке політичний, а що таке аполітичний. Мені здається, що якщо ти – громадянин, якщо ти любиш свою землю і своїх людей, свою сім’ю, свою мову, своє мистецтво, свою історію, якщо ти це любиш, то ти вже не аполітичний. Якщо ти не байдужий до долі свого народу, до долі тих людей, з якими ти працюєш, з якими живеш, то ти вже не аполітичний. А приймати якусь ідеологію, приймати якусь політичну таку лінію, то, мені здається, митцеві це не корисно".

Про перемогу у війні

"Ми просто не маємо на це права (розчаровуватись, – Showbiz 24). І чим більше нас буде, оптимістів, не тих, що просто базікають, що все буде "харашо" і нічого не роблять, а потихеньку-потихеньку робитимемо свою справу, справу серця, справу душі, справу розуму, не будемо байдужими до того, що відбувається, то підростуть. Хоча б не було цієї війни, щоб дати змогу зміцніти тим душам і тому розуму, який ніколи Україну не підводив. Тобто він підводив, звичайно, але хочеться, щоб цього вже не було".



Ада Роговцева з українськими військовими / Фото "Яндекс. Дзен"