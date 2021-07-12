Уся Англія зараз – це Джордж: 7-річний принц зворушливо відреагував на програш збірної Англії

Британський принц Джордж разом із батьками – Кейт Міддлтон і принцом Вільямом побував на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, де відбувся фінал Євро-2020. 7-річний спадкоємець престолу щиро радів швидкому голу, який забила його улюблена збірна, та дуже сумував через її програш вкінці запеклої боротьби.

Принц Джордж обожнює футбол, тому батьки не могли позбавити його можливості переглянути матчі улюбленої команди, які відбувалися вдома. Раніше принц побував на грі Англії з Німеччиною, а згодом підтримував збірну у фіналі чемпіонату Європи.

До теми Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали фінал Євро-2020 з сином Джорджем

Герцоги Кембриджські підтримували збірну Англії та неймовірно раділи, коли та забила перший гол на 2-ій хвилині матчу. Батько та син не приховували своїх емоцій, міцно обіймали один одного та стрибали. Їх підтримала й Кейт Міддлтон, яка також була здивована й щаслива.

Реакція принца Джорджа на програш Англії

Однак згодом на королівську сім'ю чекало розчарування. Маленький спадкоємець престолу дуже засмутився після поразки улюбленої збірної. Його емоції зафіксували камери, що зворушило та розчулило користувачів мережі.

"Уся Англія зараз – це Джордж", – пишуть під фото засмученого 7-річного принца.



Герцоги Кембриджські з сином після поразки Англії на Євро-2020 / Фото Getty Images



Принц Джордж після поразки Англії на Євро-2020 / Фото Getty Images

Після напруженого матчу герцог Кембриджський привітав Італію з неймовірною перемогою та підтримав англійську збірну.

Несамовито. Вітаю збірну Італії з великою перемогою. Збірно Англії, ви пройшли довгий шлях, але, на жаль, сьогодні був не наш день. Ви можете високо тримати голову і пишатися собою. Я знаю, що все найбільше попереду,

– наголосив герцог.