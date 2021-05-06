Оля Цибульська поділилася, що її 6-річний син закохався

Співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками особистим. У 6-річного сина зірки Нестора з'явилося перше кохання. Вона не стала розсекречувати ім'я дівчинки, однак розкрила інші подробиці.

35-річна артистка зізналася, що про закоханість сина дізналася поміж тим, як "бубніла на погоду, дедлайни, сусіда, який паркується як олень". Первісток Олі Цибульської відверто розповів їй про почуття до чорнявої, веселої та доброї дівчинки, з якою познайомився на дитячому майданчику.

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6-річний Нестор зізнався, що вона схожа на його зіркову маму. Однак сама співачка цьому не надто тішиться, адже не вважає себе зразковою жінкою.

На майданчику є дівчинка, від якої в сина тьохкає любов. Солодка, щира, чиста і дитяча. Якщо дійсно дама серця сина схожа на маму, то матері терміново потрібен психолог. Сину, сьогодні мама не ідеал для наслідування,

– висловилася Оля Цибульська.

Артистка пояснила: стомилася так, що "заїдає штрудель борщем і занюхує щічками" сина. Попри шалений ритм життя зірка таки знаходить час не лише для відвертих розмов з нащадком, а й для весняних прогулянок з ним.

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Оля Цибульська поділилася новим фото з Нестором. Вони позували з морозивом у руках на тому ж дитячому майданчику, на якому закохався хлопчик. На особистій сторінці в інстаграмі він поділився схожим кадром і написав: "Закохався. Дівчата надихають".