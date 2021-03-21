5 зірок із синдромом Дауна: талант попри все

До Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна редакція Showbiz 24 пропонує дізнатись про неймовірно сильних духом людей, які попри усі труднощі змогли довести світу свою унікальність і талант. Моделі, актори, музиканти – і це не весь список професій, які змогли успішно освоїти "сонячні" люди із синдромом Дауна.

Історії багатьох знаменитостей вражають, адже чимало з них знайшли себе в улюбленій справі лише у дорослому віці. До цього їм доводилось вчитись багатьом речам, які іншим здаються звичним явищем. Проте люди із синдромом Дауна змогли довести, що вони гідні Голлівуду та сцени, тому саме про них ми вирішили вам розповісти.

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Лорен Поттер

Американська акторка, адвокат та комік народилась у 1990 році у США. Вона не могла ходити до двох років, але завдяки своїй наполегливості та допозі батьків в юному віці почала відвідувати уроки танців та акторської майстерності. Вона закінчила середню політехнічну школу у Каліфорнії, а згодом і коледж.

Вже у 16-річному віці Лорен отримала свою першу акторську роль у фільмі "Містер Блакитне небо". Близько 6 років вона також грала роль чирлідерки із синдромом Дауна у серіалі Glee. За талоновиту роботу у стрічці її номінували на премію SAG в категорії "Ансамбль в комедійному серіалі". Вона також отримала нагороду SAG / AFTRA Harold Russell Award на церемонії Media Access Awards 2012.

Чималу славу Поттер отримала у 2011 році, коли тоді ще президент Барак Обама призначив її членом президентського комітету у справах людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. Там вона консультувала Білий дім з питань, пов'язаних з освітою та інтеграцією на робочомих місцях у людей з синдромом Дауна.

У 2015 році Поттер зіграла роль молодої жінки із незапланованою вагітністю, яка має синдром Дауна, в короткометражному фільмі "Гостьова кімната". Того ж року вона стала послом Всесвітніх Спеціальних Олімпійських ігор 2015 року в Лос-Анджелесі. Загалом вона зіграла в 11 кінострічках, останню роль виконала у 2019 році.

У 2016 році їй освідчився друг дитинства Тімоті Спір, втім, через рік вони розійшлись. Наразі Лорен Поттер продовжує виступати на спеціальних заходах з питань інклюзивності.

Пабло Пінеда

Іспанський актор народився у маленькому курортному містечку Малага. Про те, що він не такий, як усі, дізнався лише у віці 7 років. Проте йому дозволили ходити у звичайну школу з іншими дітьми. Незважаючи на цькування, хлопчик зміг добре закінчити школу, вступити до університету і отримати диплом бакалавра за психопедагогіки. Варто зазначити, що Пабло Пінеда став першим жителем Європи з синдромом Дауна, який отримав університетську освіту.

Втім, він не зупинився на цьому та вирішив себе спробувати у кіно. У 2009 році за роль у фільмі Yo, también він отримав "Срібну мушлю" – приз Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні. Наразі чоловік виступає на конференціях та висвітлює питання із працевлаштування людей з обмеженими можливостями, а також співпрацює з різними фондами, багато подорожує і проводить час із сім'єю.

Медлін Стюарт

Юна австралійська модель з синдромом Дауна має всього 23 роки, але вже стала першою в світі професійною моделлю з даним діагнозом. Вона вже виступала на Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі, Лондоні, Дубаї, Росії та Китаї.

Відомо, що Медлін вирішила стати моделлю, коли вперше відвідала модний показ у 2014 році у місті Брисбен, Австралія, звідки вона і родом. Любов до показів у неї з'явилась одразу і вона поставила собі ціль – почати танцювати і схуднути на 20 кілограмів. Так і сталось. У 2015 році вона розпочала свою кар'єру як модель, а у всьому їй допомагала мама. Медлін змогла підписати два модельні контракти із брендом одягу для фітнесу Manifesta і брендом сумок everMaya. Згодом вона взяла участь у весільній фотосесії для Rixey Manor у Вірджинії, і з'явилася на сторінках Vogue.

У 2017 році журнал Forbes назвав Медлін номером один в номінації "Різноманітність в індустрії моди". Окрім модельної кар'єри, Медлін Стюарт є відомим захисником співтовариства людей з обмеженими можливостями в Австралії і отримала за свою позицію чимало нагород за кордоном. Дівчина також співпрацює з благодійними організаціями, щоб і далі поширювати своє послання про різноманітність. Модель також стала засновником і представником організації Inside Outside Dance в Брисбені, яка підтримує молодих людей з обмеженими можливостями, які хочуть приєднатися до танцювальної індустрії.

Паскаль Дюккен

Бельгієць став справжньою зіркою театру та кіно, адже любов до сцени у нього проявилася ще з дитинства. Паскаль часто брав участь в аматорських виставах, тому своє майбутнє пов'язав з кінематографом. У середині 90-х він познайомився з режисером Жако Ван Дормелем, який дав йому головну роль в драмі "День восьмий". За цю роль Паскаль Дюккен отримав Срібну премію Каннського кінофестивалю разом зі своїм партнером по фільму Даніелем Отоєм, а також премію Джозефа Плато за "Найкращу чоловічу роль" (1996).

Окрім того, Паскаль знявся в інших фільмах Ван Дормеля. У 2004 році його нагородили орденом Корони (Бельгія). Наразі чоловіку 50 років.

Рональд Дженкіс

Геніальний американський композитор та музикант, попри синдром Дауна, ще в 4-річному віці взяв у руки інструмент. Його перший іграшковий синтезатор подарували на Різдво і відтоді він не розлучався з музикою. Він почав грати на піаніно, але уроки не увінчались успіхом, тому він навчився комбінувати і "накладати" музику на інші хіти. Хоч він і не любив "попадати по нотах", але з 2003 року його мелодії в мережі почали набувати популярності.

Згодом він викладав відеоролики з виступами у ютубі, а люди почали активно його підтримувати. Вже у 2007 році Рональд самостійно випустив свій перший студійний альбом під назвою Ronald Jenkees, а з того часу – ще близько п'яти. Він створює музику від техно до рок-н-ролу, використовуючи піаніно, синтезатори і різноманітні програми для створення і редагування аудіо. Зокрема, він пише реп.