Загрожують нацбезпеці: 5 російських музикантів внесли до "чорного списку" Мінкульту

Список осіб, що загрожують національній безпеці України, поповнився 5 російськими зірками. Серед них музиканти Денис Клявер, Ігор Саруханов, Ольга Кормухіна, Ольга Засульська, Марк Тишман.

Джерело: сайт Мінкульту

5 російських зірок було внесено до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало відповідне повідомлення у п'ятницю, 29 січня.

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Список 5 зірок, що створюють нацбезпеку Україні

"18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана", – повідомляється на сайті.

Денис Клявер – російський співак, музикант та актор. Був учасником відомої групи "Чай вдвоем".

– російський співак, музикант та актор. Був учасником відомої групи "Чай вдвоем". Ігор Саруханов – радянський та російський музикант, попспівак і поет. Має вірменські корені, заслужений артист Росії.

– радянський та російський музикант, попспівак і поет. Має вірменські корені, заслужений артист Росії. Ольга Кормухіна – відома російська акторка та співачка.

– відома російська акторка та співачка. Ольга Засульська (виступає під псевдонімом Лоя) – російська співачка українського походження. Учасниця гурту "5sta Family".

(виступає під псевдонімом Лоя) – російська співачка українського походження. Учасниця гурту "5sta Family". Марк Тишман – російський актор, композитор та телеведучий.

Нагадаємо, що процедура внесення громадян до списку осіб, що загрожують нацбезпеці, здійснюється автоматично. Згідно з чинним законодавством, Міністерство культури та інформаційної політики не має повноваженнь вирішувати "включати" чи "не включати" певних осіб до переліку.