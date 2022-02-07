5 днів раю: відпустка Джамали на Шрі-Ланці закінчилася

Співачка кримськотатарського походження Джамала декілька днів сама відпочивала на Шрі-Ланці. Таке перезавантаження знаменитості було просто необхідним.

Джамала вже розповідала, що минулий рік для неї був морально дуже важким. Артистка багато часу приділяла творчості, сім'ї, тому хотіла відновитися, наповнитися енергією. Вперше за декілька років вона сама побувала у відпустці.

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Відпустка Джамали на Шрі-Ланці

На острові, біля океану виконавиця відпочила, похизувалася натуральною вродою. Вона багато часу провела в океані, басейні, на самоті з природою. А з шанувальниками в інстаграмі ділилася найяскравішими моментами. Так, зірка публікувала фото, які робила під час прогулянок, плавання. Вона демонструвала стильні пляжні аутфіти та літні образи для відвідування ресторану, прогулянок, побачень.

Обличчя Джамала залишала без косметики, а волосся природно вкладала. У відпустці вона надала перевагу максимальному комфорту та натуральності. Хоча артистка й полетіла у подорож сама, та довго без друзів поряд не могла. Тому потоваришувала з місцевими мешканцями.

Моя подорож під назвою "Їж, спи, плавай" закінчилась. 5 днів раю. Трохи пізніше зберуся з думками та напишу про Шрі-Ланку сьогодні. Це вже моя третя подорож саме сюди та зовсім інші враження. Цікаво вам почути чому? А поки просто дякую. І хоча ця подорож була Solo, самотність – не моя тема, тому знайшла собі от стільки друзів (останнє фото),

– написала Джа під знімками.

Джамала на Шрі-Ланці / Фото з інстаграму співачки

Перед мандрівкою на Шрі-Ланку Джамала відвезла синів на море. Разом із чоловіком і двома дітьми співачка провела час у сонячному Єгипті.