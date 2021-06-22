48-річна Руслана вразила сталевим пресом під час прогулянки на катері

Українська співачка Руслана відправилась на відпочинок в Одеську область. Там зірка мала нагоду повправлятись за штурвалом катера і заразом продемонструвати чудові форми тіла.

Що цікаво, українська артистка відправилась не на море, а на річку Дунай. Вона помандрувала на Одещину у символічний день – День літнього сонцестояння, 21 червня.

До слова Справжнє літо почалося: до чого тут літнє сонцестояння – новий дудл від Google

Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне море. Місце, де відчуваєш єдиний біт з природою. Сьогодні День сонцестояння – день, коли у нашій півкулі найбільше сонця. І я сьогодні у місці, де найбільше сонця в Україні – сонячній Бесарабії, яку ще називають "українська Каліфорнія",

– зазначила у дописі Руслана.

Окрім промовистих слів артистка прикріпила ще серію світлин, де вразила атлетичними формами тілами. Її сталевий прес, рельєфні руки та стрункі ноги важко не побачити на знімках. Для подорожі півднем України вона обрала джинсові шорти, чорну футболку з тризубом і топ, та білі кросівки.

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Реакція мережі

Фанати були вражені формами 48-річної співачки та навіть порівняли її з героями із фільмів:

"Яка ж ви красуня!";

"Ви – крутелик. Захоплююся";

"Суперова фізична форма!";

"Термінатор Руслана";

"Круто виглядаєте";

"Неймовірно гарна жінка з потужною енергетикою";

"Ви як Лара Крофт із фільму".

Що відомо про спосіб життя Руслани

Зірка вже здавно активно займається спортом та підтримує фізичну форму тіла. Вона не вживає алкоголю, часто ходить у походи, займається пластичною гімнастикою. Щодо харчування та інших навантажень, то вона зізнавалась, що її зрозуміють лише брати Клички.

"Те, що роблю я - нікому не раджу. У мене абсолютно професійний режим спортсмена. Такі навантаження можуть зрозуміти хіба що брати Клички", – жартувала зірка.