33-річний актор Павло Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув в Ірпені 6 березня, на 11-й день війни. Через вторгнення Росії він приєднався до лав ЗСУ, але помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки.

Про смерть Павла Лі повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц.

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Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром,

– написав його побратим Ярослав Куц.

Сам Павло Лі відбивав атаки окупантів на Ірпінь та вірив у перемогу України. "За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо", – писав актор у своєму інстаграмі за день до смерті.

Павло Лі з подругою Зоряною / Фото з інстаграму актора

Загибель Павла Лі глибоко вразила його фанів і зіркових друзів:

акторка Ксенія Мішина: "Пашенька, герой! Вічна пам'ять! Ми всі плачемо";

"Пашенька, герой! Вічна пам'ять! Ми всі плачемо"; співак Олег Серафин : "Пашо, я не можу в це повірити. Ти був неймовірним, світлим, справжнім. Боже, хай йому буде добре там з тобою у раю";

: "Пашо, я не можу в це повірити. Ти був неймовірним, світлим, справжнім. Боже, хай йому буде добре там з тобою у раю"; "Світла пам'ять. Ти був сильним, мужнім та справжнім героєм. Не забудемо";

"Герої не вмирають, ми завжди будемо пам'ятати".

Що відомо про Павла Лі

Він народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність. Українській публіці Павло Лі відомий завдяки таким фільмам: