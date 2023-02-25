8 березня чи 25 лютого: Добринін пояснив, коли варто святкувати День жінок
Джерело:Нікіта Добринін
В Україні можуть почати святкувати День жінок 25 лютого замість 8 березня. Нещодавно нардепи запропонували змінити цю дату, проте остаточно такий закон ще не прийняли. Відомий холостяк та телеведучий Нікіта Добринін відреагував на цю ідею.
Чому День жінок можуть перенести
В Україні можуть скасувати святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Депутати подали відповідний законопроєкт на розгляд до Верховної Ради, передає 24 Канал.
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Як альтернативу у Раді пропонують відзначати День української жінки 25 лютого. Крім того, було ще два варіанти зміни дати:
- на День матері – в першу неділю травня,
- або ж зробити святковим День Тараса Шевченка – 9 березня.
Наразі цей закон хочуть ухвалити "на майбутнє", адже під час війни державні свята все одно скасовані.
Нікіта Добринін відреагував на цю ідею
В Інстаграмі зірковий ведучий та віднедавна холостяк Нікіта Добринін написав, що краще святкувати День жінок 25 лютого замість 8 березня. "Справа в тому, що 25 лютого — це день народження Лесі Українки. Це саме та жінка, котра втілює всю українську жіночність, по-справжньому", – заявив він.
Шоумен припускає, що багатьом жінкам буде незвично переносити 8-ме березня, бо асоціація залишилась та закарбувалася у свідомості.
Варто насамперед зрозуміти, чому це пропонується. Починається все з того, що саме радянська окупаційна влада запровадила 8 березня як День жінок. Зараз ми на всіх рівнях відокремлюємось від тієї огидної імперії, котра завжди не давала нам жити вільно та незалежно, тому що у нас є свої герої, в даному випадку героїня,
– написав Добринін.
Він додав, що українська жінка — це про незламність, любов, тепло, турботу та красу, російська — "нарожают еще".
Ведучий вважає, що перший час нашим жінкам буде дещо важко перейти на іншу дату, це так само як і з Різдвом. "Гадаю, що важче це саме для жінок, котрі зростали у Радянському союзі, так як пропаганда охоплювала їх до глибини", – додав він.
Як реагують українці
В коментарях до допису Нікіти Добриніна українці висловили свої думки щодо перенесення Дня жінок. Цікаво, що думки користувачів розділилися, і величезна більшість критикують таке рішення.
Що кажуть користувачі про перенесення Дня жінок:
- "Згідна перенести дату, але мені більше подобається святкувати весною. Тим більше 24 лютого тепер буде з нами назавжди. Як на рахунок 1 березня?"
- "Жінку завжди порівнювали з весною, квітами, а тут 25 лютого, на наступний день після 24 – дня початку нападу росіян. Не вважаю це правильним".
- "25 лютого, як ще одне свято для жінок – це ок! Жінки готові прийняти будь-яку дату, і Слава Богу, українська земля народила купу прекрасних жінок – Ліну Костенко, Соломію Крушельницьку, Марію Заньковецьку і решту. Та чому не лишити 8 березня? Це історична дата, яка бере своє коріння у Нью-Йорку!"
- "8 березня – Міжнародний жіночий день і відмічається в багатьох країнах світу. Жінки боролися за свої права навчатися, голосувати, працювати і отримувати достойну оплату. До чого тут день народження Лесі Українки?"
- "Не вважаю за потрібне переносити дату святкування. Наразі у країні є нагальніші потреби і проблеми, які потребують вирішення. Це взагалі свято, яке відзначається на згадку про боротьбу жінок за права, їх досягнення. Поважаю Лесю Українку, як людину, як поетесу, але не бачу сенсу в тому, щоб 8 березня було перенесено на 25 лютого".
- "І нехай кому хочеться, той і святкує 25 лютого. А кому комфортно і звично 8 березня, то нехай буде так! І думаю, що Леся Українка тут не особливо вплине на рішення!"
- "Те, що "совок" (Радянський Союз – 24 Канал) спотворив цей день – це одне питання, а те що наша влада хоче зробити 25 лютого днем української жіночності – це те саме що зробив "совок" з 8 березня. Навіщо це робити?!".