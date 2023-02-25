8 березня чи 25 лютого: Добринін пояснив, коли варто святкувати День жінок

В Україні можуть почати святкувати День жінок 25 лютого замість 8 березня. Нещодавно нардепи запропонували змінити цю дату, проте остаточно такий закон ще не прийняли. Відомий холостяк та телеведучий Нікіта Добринін відреагував на цю ідею.

Чому День жінок можуть перенести

В Україні можуть скасувати святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Депутати подали відповідний законопроєкт на розгляд до Верховної Ради, передає 24 Канал.

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Як альтернативу у Раді пропонують відзначати День української жінки 25 лютого. Крім того, було ще два варіанти зміни дати:

на День матері – в першу неділю травня,

або ж зробити святковим День Тараса Шевченка – 9 березня.

Наразі цей закон хочуть ухвалити "на майбутнє", адже під час війни державні свята все одно скасовані.

Нікіта Добринін відреагував на цю ідею

В Інстаграмі зірковий ведучий та віднедавна холостяк Нікіта Добринін написав, що краще святкувати День жінок 25 лютого замість 8 березня. "Справа в тому, що 25 лютого — це день народження Лесі Українки. Це саме та жінка, котра втілює всю українську жіночність, по-справжньому", – заявив він.

Шоумен припускає, що багатьом жінкам буде незвично переносити 8-ме березня, бо асоціація залишилась та закарбувалася у свідомості.

Варто насамперед зрозуміти, чому це пропонується. Починається все з того, що саме радянська окупаційна влада запровадила 8 березня як День жінок. Зараз ми на всіх рівнях відокремлюємось від тієї огидної імперії, котра завжди не давала нам жити вільно та незалежно, тому що у нас є свої герої, в даному випадку героїня,

– написав Добринін.

Він додав, що українська жінка — це про незламність, любов, тепло, турботу та красу, російська — "нарожают еще".

Ведучий вважає, що перший час нашим жінкам буде дещо важко перейти на іншу дату, це так само як і з Різдвом. "Гадаю, що важче це саме для жінок, котрі зростали у Радянському союзі, так як пропаганда охоплювала їх до глибини", – додав він.

Як реагують українці

В коментарях до допису Нікіти Добриніна українці висловили свої думки щодо перенесення Дня жінок. Цікаво, що думки користувачів розділилися, і величезна більшість критикують таке рішення.

Що кажуть користувачі про перенесення Дня жінок: