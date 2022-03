Наш телеграм-канал має промовисту назву – Show must go on. Перше, що спадає на думку, це знаменита пісня легенди року Фредді Мерк'юрі 1991 року. Попри біль та смертельний діагноз – СНІД, який у той час ще не мав ефективного лікування, співак продовжував творити прекрасну музику, яка давно увійшла в історію.

Важливо Нас підтримує шоу-бізнес: Цибульська, Вакарчук, Карпа закликають допомогти 24 каналу

"Шоу повинне тривати!" – співав Фредді. Ми теж переконані, що життя може і повинне тривати, незважаючи на усі труднощі, з якими зіткнулась Україна у 2022 році. Жорсткому та підлому наступу Росії, яка після окупації Донбасу та Криму вирішила загарбати й інші території, немає виправдання. Але ворог не підозрював, що зараз спрацював інформаційний фронт – мільйони українців у соцмережах разом із знаменитостями та блогерами не дали поширюватись дезінформації. "Медіафронт" набув небачених масштабів, поки Збройні Сили України чинять опір зі зброєю в руках. Варто додати, що до військових формувань долучились також наші українські артисти, актори, співаки, поки їхні дружини та діти зберігають сильний тил.

Десятки голлівудських зірок також закликають по всьому світу підтримувати Україну – чи інформаційною, чи фінансовою допомогою. Деякі з іноземних акторів навіть відкрили особисті рахунки, де збирають кошти для допомоги українців чи ЗСУ.

Про це все та багато іншого ми інформуватиме українців у нашому телеграм-каналі. Show must go on – це відверті розмови, тільки перевірені новини та гумор, там, де він доречний.

Шоу повинне тривати, а ми обов'язково переможемо!