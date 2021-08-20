23-річна наречена Романа Сасанчина натякнула на вагітність

Дівчина і наречена співака Романа Сасанчина – Іванна, схоже, скоро стане матір'ю. Вона опублікувала в мережі пару сторіз, де натякає на особливий стан. Втім, коментувати що-небудь дівчина відмовилась, хоча й не заперечила наших здогадок.

Кілька місяців тому, наприкінці травня, переможець "Голосу країни-10" Роман освідчився своїй дівчині, з якою познайомився у 2020 році. Його кохана відповіла згодою і тепер пара перебуває в статусі наречених.

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Роман Сасанчин стане батьком?

На запитання прихильників Романа та Іванни, чи планують вони весілля, ті кажуть, що ні, адже це "даремна трата грошей". Наразі невідомо, чи обмінялась пара обітницями у РАЦСі, чи ще тільки планує про розпис. Втім, Іванна вирішила підігріти чутки щодо поспішного освідчення – ймовірно, вона вагітна від свого обранця.

Дівчина 20 серпня залишила в інстаграм-сторіз інтригуючі дописи, де в одному з них опублікувала зображення із цитатою про вагітність, а в іншому відповіла скромним "емоджі-серцем" на запитання підписника, чи очікує дівчина на дитину.



Наречена Романа Сасанчина, можливо, очікує на дитину / Фото з інстаграм-сторіз Іванни



Наречена Романа Сасанчина, можливо, очікує на дитину / Фото з інстаграм-сторіз Іванни

Журналісти 24 каналу звернулись до Іванни за підтвердженням або спростуванням інформації щодо вагітності, втім, кохана Сасанчина не поспішає розкривати таємницю, але і не заперечує її.

Ми обов'язково все розповімо, коли будемо готові,

– лаконічно відповіла Іванна.

Додамо, що на новому відеоролику, який дівчина залишила в мережі, можна побачити округлений животик, що ще більше підігріває здогадки про вагітність.



Наречена Романа Сасанчина, можливо, очікує на дитину / Фото з інстаграм-сторіз Іванни