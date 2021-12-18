20-річна Біллі Айліш шокувала віком, в якому почала дивитися порно

Американська співачка Біллі Айліш шокувала зізнанням про те, в якому віці почала дивитися порно. Вперше вона побачила фільм для дорослих, коли була зовсім дитиною – 11 років.

До своїх 20 років володарка Греммі передивилася багато порнографічних картин, бо хотіла відчути себе "однією з хлопців". Однак перегляд еротичних фільмів викликав у Біллі Айліш сонний параліч, кошмари та спустошеність.

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Я почала дивитися порно, коли мені було 11 років. Я думаю, що це справді знищило мій мозок, і я почуваюсь неймовірно спустошеною через ту кількість порно, яку я бачила,

– зізналась Біллі Айліш.

Вона додала, що подібні жорстокі стрічки негативно вплинули на її стосунки з хлопцями та спотворили уявлення про секс. Тому Біллі Айліш вважає, що порнофільми – ганебні.

"Перші кілька разів, коли я займалася сексом, я не казала "ні" поганим речам. Я думала, що це повинно приваблювати. Я така зла, що порно так обожнюють, і я така зла на себе за те, що вважала, що це нормально", – додала співачка.