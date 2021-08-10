18-річна донька Кейт Мосс гуляла в Італії і дуже нагадала свою матір в юності: фото
Джерело:Page Six
Про зіркову матусю Кейт Мосс та її доньку Лілу можна легко сказати, що "сила генів" працює на відмінно. Під час прогулянки юної доньки на острові Івіса папараці зафіксували дівчину в образі, який нагадав look її матусі, коли тій теж було 18 років.
Ще у 90-ті британська модель Кейт Мосс полюбляла носити плаття-комбінації, не соромлячись осуду інших. Тепер такі сукні – один з найпопулярніших трендів. Їх одягають як на червоні доріжки, так і на прогулянки з друзями.
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Кейт Мосс у 1993 році в сукні-комбінації / Фото Getty Images
Якщо юна Кейт Мосс 30 років тому одягала бежеву класичну шовкову сукню для вечірнього виходу, то її "копія"-донька обрала більш відвертий варіант сукні на відпочинку на Івісі. Коротка шовкова комбінація мала розріз на стегні та зону декольте з бретелями. Свій look юна модель, яка вже співпрацює з брендами Fendi і Miu Miu, доповнила зручними сандалями та сумкою Prada Cleo.
Її образ доповнювали лаконічні золотисті прикраси. Волосся Ліли було розпущеним, а на обличчі не було жодного макіяжу.
Що відомо про зіркову донечку Лілу Мосс
- Донька Кейт Мосс народилась у Лондоні. Батьком дівчини є редактор Джефферсон Ак.
- Вона дебютувала на подіумі у жовтні 2020 року, відкривши показ весняно-літньої колекції Miu Miu.
- Вона вже встигла знятись для обкладинок декількох глянців, зокрема W Magazine, Vogue та Dazed.