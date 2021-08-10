Ще у 90-ті британська модель Кейт Мосс полюбляла носити плаття-комбінації, не соромлячись осуду інших. Тепер такі сукні – один з найпопулярніших трендів. Їх одягають як на червоні доріжки, так і на прогулянки з друзями.

До слова Майбутнє за ними: Vogue розмістив на головній обкладинці року 8 моделей, які змінюють світ



Кейт Мосс у 1993 році в сукні-комбінації / Фото Getty Images

Якщо юна Кейт Мосс 30 років тому одягала бежеву класичну шовкову сукню для вечірнього виходу, то її "копія"-донька обрала більш відвертий варіант сукні на відпочинку на Івісі. Коротка шовкова комбінація мала розріз на стегні та зону декольте з бретелями. Свій look юна модель, яка вже співпрацює з брендами Fendi і Miu Miu, доповнила зручними сандалями та сумкою Prada Cleo.

Її образ доповнювали лаконічні золотисті прикраси. Волосся Ліли було розпущеним, а на обличчі не було жодного макіяжу.

Що відомо про зіркову донечку Лілу Мосс