Ще у 90-ті британська модель Кейт Мосс полюбляла носити плаття-комбінації, не соромлячись осуду інших. Тепер такі сукні – один з найпопулярніших трендів. Їх одягають як на червоні доріжки, так і на прогулянки з друзями.
До слова Майбутнє за ними: Vogue розмістив на головній обкладинці року 8 моделей, які змінюють світ
Кейт Мосс у 1993 році в сукні-комбінації / Фото Getty Images
Якщо юна Кейт Мосс 30 років тому одягала бежеву класичну шовкову сукню для вечірнього виходу, то її "копія"-донька обрала більш відвертий варіант сукні на відпочинку на Івісі. Коротка шовкова комбінація мала розріз на стегні та зону декольте з бретелями. Свій look юна модель, яка вже співпрацює з брендами Fendi і Miu Miu, доповнила зручними сандалями та сумкою Prada Cleo.
Її образ доповнювали лаконічні золотисті прикраси. Волосся Ліли було розпущеним, а на обличчі не було жодного макіяжу.
Що відомо про зіркову донечку Лілу Мосс
- Донька Кейт Мосс народилась у Лондоні. Батьком дівчини є редактор Джефферсон Ак.
- Вона дебютувала на подіумі у жовтні 2020 року, відкривши показ весняно-літньої колекції Miu Miu.
- Вона вже встигла знятись для обкладинок декількох глянців, зокрема W Magazine, Vogue та Dazed.