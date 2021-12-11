14-річна зірка Дитячого Євробачення Усенко пояснила, чому наважилась на рудий колір волосся

Вокалістка та переможниця відбору Дитячого Євробачення Олена Усенко вже за менше ніж 10 днів відправиться у Париж на міжнародний конкурс. У розмові з 24 каналом вона зізналась, що довгий час фарбуватись їй не дозволяла мама.

Відколи Олена Усенко почала активну сольну кар'єру, вона змінила імідж. Її волосся стало рудим і коротким, хоча раніше було русим та довгим. На запитання, чи це було звичайним збігом, що вона стартувала як співачка в новому амплуа, Олена зізналась, що все залежало від мами.

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Насправді я дуже давно хотіла перефарбуватися в рудий колір, але мама не дозволяла. Хоча сама почала фарбуватися в рудий ще в школі. Я дивилася на маму й теж хотіла, а потім зрозуміла, що це буде мені личити, так я почуватимусь собою. Я таки вмовила маму, і була дуже щаслива. Так само як і зараз,

– заявила дівчина.



Яскрава Олена Усенко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також ми поцікавились в Усенко, чому вона раніше виступала під псевдонімом ELLEN, але на Дитяче Євробачення поїде як Олена Усенко.

"У мене ніколи не було чіткого псевдоніму, просто я вирішила себе так назвати, коли випускала пісню. Я завжди виступала під своїм іменем – Олена Усенко. Тому й на Дитяче Євробачення я поїду як Олена Усенко. І, думаю, у майбутньому в мене не буде псевдоніму. Мені дуже подобається моє ім'я", – додала артистка.

Дитяче Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня у паризькому концерт-холі "La Seine Musicale". Фінал транслюватимуть о 17:00 за київським часом.

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