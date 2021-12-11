14-летняя звезда Детского Евровидения Усенко объяснила, почему решилась на рыжий цвет волос

Вокалистка и победительница отбора Детского Евровидения Елена Усенко уже за менее чем 10 дней отправится в Париж на международный конкурс. В разговоре с 24 каналом она призналась, что долгое время краситься ей не разрешала мама.

С тех пор как Елена Усенко начала активную сольную карьеру, она сменила имидж. Ее волосы стали рыжими и короткими, хотя раньше были русыми и длинными. На вопрос, было ли это обычным совпадением, что она стартовала как певица в новом амплуа, Елена призналась, что все зависело от мамы.

Полный разговор с Усенко здесь "Будущее будем делать мы": интервью с Еленой Усенко – представительницей Детского Евровидения

На самом деле я очень давно хотела перекраситься в рыжий цвет, но мама не позволяла. Хотя сама начала краситься в рыжий еще в школе. Я смотрела на маму и тоже хотела, а потом поняла, что это будет мне к лицу, так я буду себя чувствовать. Я таки уговорила маму, и была очень счастлива. Так же, как и сейчас,

– заявила девушка.



Яркая Елена Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также мы поинтересовались у Усенко, почему она раньше выступала под псевдонимом ELLEN, но на Детское Евровидение поедет как Елена Усенко.

"У меня никогда не было четкого псевдонима, просто я решила себя так назвать, когда выпускала песню. Я всегда выступала под своим именем – Елена Усенко. Потому и на Детское Евровидение я поеду как Елена Усенко. И, думаю, в будущем у меня не будет псевдонима. Мне очень нравится мое имя", – добавила артистка.

Детское Евровидение-2021 состоится 19 декабря в парижском концерт-холле "La Seine Musicale". Финал будут транслировать в 17:00 по киевскому времени.

Елена Усенко едет на Детское Евровидение: Видео 24 канала