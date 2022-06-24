100 тисяч книжок для дітей з України: Олена Зеленська запустила зворушливий проєкт у Європі

Перша леді України ініціювала проєкт "Книжки без кордонів", який покликаний подарувати малюкам-переселенцям книжки рідною мовою. Ідею Олени Зеленської підтримали в 14 країнах Європи й надрукували 100 тисяч примірників.

З перших днів війни дружина президента опікується дітьми, які вимушено покинули домівки через російську агресію та знайшли прихисток у різних країнах Європи. Вона довідалася, що все частіше в батьків-переселенців виникає запитання: "Чи є в когось дитячі книжки українською мовою?", і запустила проєкт "Книжки без кордонів".

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Олена Зеленська про проєкт "Книжки без кордонів"

"Не в кожній "тривожній валізі" вистачило місця для книг та іграшок. А хтось, виїжджаючи, зовсім не мав валіз і речей, бо нічого не залишилося. Та ось тепер дитина каже: "Почитай мені казку". Отже, книжка, як у казці, має з'явитися! Якщо потрібно, для цього вона подолає всі кордони", – наголосила перші леді України.

Так, українські видавництва діляться готовими макетами книжок, а Посольства шукають партнерів серед закордонних друкарень, які ці книжки випускають.

Таким чином надруковано вже понад 100 тисяч книжок! Казок, історій, пригод, розмальовок – всього, що порадує, потішить, дасть наснагу і дітям, і батькам… Через усі кордони книжка принесе з собою мир, домашній затишок і частинку Батьківщини, яка завжди поряд,

– зворушливо наголосила Олена Зеленська.

Проєкт Олени Зеленської "Книжки без кордонів" / Фото з інстаграму першої леді України

14 країн, які доєдналися до проєкту Зеленської "Книжки без кордонів":

Латвія – 3 тисячі книжок "Колосок", "Веселкова доріжка", "Кошеня і Сонечко", "Птах-рибалочка і Весна";

– 3 тисячі книжок "Колосок", "Веселкова доріжка", "Кошеня і Сонечко", "Птах-рибалочка і Весна"; Литва – 500 примірників казки Лесі Українки "Біда навчить";

– 500 примірників казки Лесі Українки "Біда навчить"; Чехія – 6 тисяч книжок "Троє поросят", "Мокрий ніс"; 2,5 тисячі примірників книжки "Іванна і ванна";

– 6 тисяч книжок "Троє поросят", "Мокрий ніс"; 2,5 тисячі примірників книжки "Іванна і ванна"; Болгарія – 6 тисяч примірників книжок видавництва "Ранок";

– 6 тисяч примірників книжок видавництва "Ранок"; Естонія – 3 тисячі книжок "Маленьке Сонечко", "Веселі ангелята", "Рака така", "Екоабетка", Abetka;

– 3 тисячі книжок "Маленьке Сонечко", "Веселі ангелята", "Рака така", "Екоабетка", Abetka; Швеція – 29 книжок з малюнками для дітей віком від двох до семи років;

– 29 книжок з малюнками для дітей віком від двох до семи років; Польща – 2 тисячі примірників книжок "Самчиківський Їжачок", "Веселі ангелята";

– 2 тисячі примірників книжок "Самчиківський Їжачок", "Веселі ангелята"; Словаччина – 1 680 примірників дитячих книжок "Кошеня і Сонечко", "Мене звати Лада. А тебе?", "Диводрім і Піжамна Пані";

– 1 680 примірників дитячих книжок "Кошеня і Сонечко", "Мене звати Лада. А тебе?", "Диводрім і Піжамна Пані"; Велика Британія – буде надруковано 15 тисяч книжок, які розповсюдять на спеціальному заході в липні;

– буде надруковано 15 тисяч книжок, які розповсюдять на спеціальному заході в липні; Молдова – 12 різних книжок по 1 тисячі примірників кожної;

– 12 різних книжок по 1 тисячі примірників кожної; Туреччина – 1,2 тисячі примірників дитячих книжок;

– 1,2 тисячі примірників дитячих книжок; Норвегія ;

; Німеччина ;

; Ірландія.

У Європі їх розповсюджують через соціальні центри, центри підтримки, школи, бібліотеки, літературні фестивалі й посольства.