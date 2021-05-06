10 талановитих людей Львова, якими пишається місто

День міста Львова у 2021 році відзначають сьогодні, 6 травня. Через карантин у місті не будуть проводити жодних масових заходів, але львів'яни та гості міста вже вітають один одного зі святом.

У 765-у річницю з дня заснування міста Львова пропонуємо дізнатись, які митці є родом зі Львова і про них знають не лише в Україні, а й у світі.

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Святослав Вакарчук

Напевне, цілком логічно та очевидно розпочати список знаменитих львів'ян із видатного українського співака Святослава Вакарчука. Лідер рок-гурту "Океан Ельзи" хоч і народився у Мукачеві на Закарпатті та провів там перші 2 місяці свого життя, рідним містом він все ж вважає Львів. Саме сюди він повертається на свята до матері та рідних, а також відпочиває у періодах поміж гастролями та зніманнями.



Святослав Вакарчук у Львові / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука​

Чоловік народився у сім'ї науковця Івана Вакарчука, який помер рік тому, та освітянки Світлани Вакарчук. Саме там познайомились батьки Святослава і через 2 місяці після його народження переїхали у Львів.

Вакарчук навчався у Львівській школі №4 з поглибленим вивченням англійської мови (сьогодні Львівська лінгвістична гімназія);

Паралельно 2 роки відвідував музичну школу, де вчився грати на скрипці та баяні.

Вакарчук також деякий час навчався за обміном у Канаді.

У 1991 – 1996 роках навчався на фізичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, потім продовжив навчання в аспірантурі.

У 1998 році Вакарчук та його колектив "Океан Ельзи" переїхав жити у Київ, де співак залишився жити до сьогодні. Там він знайшов своє кохання – Лялю Фонарьову, а також реалізував себе як одного з найвідоміших українських артистів.

Святослав Вакарчук – новий проєкт Оранжерея: дивіться відео онлайн

Оксана Муха

Не менш відома і талановита українська співачка Оксана Муха народилась у Львові і досі тут проживає, інколи від'їжджаючи у справах в Київ. Вона народилась у сім'ї, де батько був акордеоністом, а мама – медиком.

Юна Оксана Муха у 1996 році закінчила Львівську середню спеціальну музичну школу-інтернат імені Соломії Крушельницької.

До 2000-го року навчалася у Львівському державному музичному училищі імені Станіслава Людкевича.

А у 2005 році закінчила Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка.



Оксана Муха у Львові / Фото з інстаграму Оксани Мухи​

Весь її шлях з дитинства був пронизаний музикою. Одразу після навчання Оксана Муха влаштувалась артисткою оркестру оперної студії при Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка, а також співпрацювала з львівськими вокально-інструментальними колективами. Згодом вона стала артисткою оркестру Львівського муніципального камерно-симфонічного оркестру "Леополіс".

Якщо про талант і неймовірний український вокал довгий час знали здебільшого у Львові та за кордоном, то вся Україна про неї дізналась після перемоги на вокальному шоу "Голос країни" 9 сезон. Тоді вона перебувала у складі команди Дана Балана, після чого з ним неодноразово виступала на концертах. Наразі львівська зірка є однією з найбажаніших вокалісток на українській сцені.

Оксана Муха у фіналі Голосу країни-9: дивіться відео онлайн

Цікаво Його капелюшки носять Белла Хадід і Мадонна: історія українця від стиліста до відомого дизайнера

Руслан Багінський

Український дизайнер, про якого знають перші модниці України та світу, народився та виріс у Львові. Мало хто знає, що перше натхнення для своїх майбутніх колекцій капелюшків він брав саме у своєму рідному місті, а не в Києві, де має власний шоурум та виробництво. Що цікаво, його мати керує виробництвом бренду Ruslan Baginskiy.



Дизайнер Руслан Багінський / Фото з інстаграму Ruslan Baginskiy

Руслан Багінський з дитинства цікавився модою, але навчався на спеціальності, фах якого ще жодного дня не освоїв. Він закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю економ-географ. Він розповідав, що одного дня у нього виникла ідея створювати красиві головні убори, тому знайшов старе львівське ательє, де почав втілювати у життя свої ідеї. Зараз його покупцями здебільшого є жінки, хоча він створює колекції і для чоловіків.

Його першою клієнткою стала Катя Осадча, наступною капелюшок від Багінського приміряла дружина мера Львова – Катерина Садова. Згодом його зірковими покупцями стали Тіна Кароль, Оля Полякова, Джамала, Монатік, а через якийсь час капелюшки та кепі почали з'являтись на головах таких зірок Європи та США, як Кончіта Вурст, Белла і Джіджі Хадід, Майлі Сайрус, Кайя Гербер, Мадонна та інші.

Олена Лавренюк

Українська акторка театру та кіно Олена Лавренюк хоч і живе в Києві, але народилась та все дитинство провела у Львові. Майбутня зірка кіно навчалась у школі № 53 у Львові та закінчила її у 1999 році. Під час навчання Олена опановувала гру на форте­піано і професійно займалася танцями.



Олена Лавренюк народилась у Львові / Фото з інстаграму Олени Лавренюк

Одразу ж після цього вона почала вчитись на економіста на прохання батьків, та рік навча­лася у Празі, потім – два роки у Лондоні. Не до­вчившись рік, вона покинула навчан­ня і переїхала у Київ, аби навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Свою першу роль вона отримала у 2008 році, знімаючись у кінокартині "13 місяців".

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Після цього вона знімалась у таких стрічках, як "Синевир", "Замовлення на одного", "Іноземець" та інших. Найбільша популярність прийшла до жінки після знімань у фільмі "DZIDZIO: Контрабас" та "11 дітей з Моршина". Нещодавно Олена Лавренюк знімалась у головній ролі у фільмі "Кава з кардамоном", зйомки якого проходили у її рідному Львові, а події відбувались у XIX столітті.

Олександр Божик

Про львівського скрипаля-віртуоза вже багато років знає не лише Україна, а й весь світ. Чоловік став лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів, став призером телевізійних проєктів, а свою найбільшу славу отримав на шоу "Україна має талант" у 2010 році.

Олександр Божик народився у сім'ї будівельника та спортсменки.

Він навчався у Львівській спеціалізованій музичній школі імені Соломії Крушельницької.

У 1999 році вступив до Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, паралельно виступаючи у складі різних ансамблів. Згодом продовжив навчання на аспірантурі.



Талановитий Олександр Божик / Фото з інстаграму Олександра Божика​

Вже на першому курсі він став заступником концертмейстера камерного оркестру "Академія", а також підпрацьовував у Львівській філармонії, в оркестрі Оперної студії при Львівській національній музичній академії, в оркестрах Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької та Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, в камерному оркестрі "Леополіс", в оркестрі "Трембіта" та інших міжнародних оркестрах – INSO-Lviv та DaCapo.

Окрім роботи, Олександр Божик постійно гастролював світом, демонструючи свій неймовірний талант – грі на скрипці. Він постійно експериментував з інструментом, придумуючи нові способи гри, та створював неординарні номери. Що цікаво, Божик грає ще й на фортепіано, гітарі, пише музику і бере участь у різних музичних проєктах.

Олександр Божик – гра на скрипці: дивитись відео онлайн

Оксана Караванська

Згадуючи про людей, які творять український фешн-простір в Україні, однією з перших на думку спадає Оксана Караванська. За своє життя дизайнерка презентувала десятки модних колекцій, які підкорили модниць з усього світу. Головними родзинками бренду "Караванська" вже давно є поєднання елементів еклектичного та етнічного стилів.

Оксана Караванська народилась у львівській родині математиків, але обрала шлях дизайну та моди. У 1996 році стала випускницею Львівської академії мистецтв. Вона зізнавалась, що все дитинство провела у центрі міста, тому особливо не ототожнювала себе та Львів. Але перші роздуми про те, де вона живе і що робить для міста виникли, коли вона вступала у вищий навчальний заклад.



Оксана Караванська / Фото з інстаграму "Караванська"

Жінка зараз постійно живе у Львові – вона принципово не хоче купувати у Києві житло, щоб завжди повертатись додому у Львів. Втім, має власні бутики як у Львові, так і в столиці. Також її шоурум є в Одесі та у Нью-Йорку. Караванська неодноразово демонструвала колекції власних дизайнерських речей на Тижні моди в Україні та завойовувала чимало престижних звань у фешн-індустрії. Вона першою в Україні створила дитячу лінію одягу та власні парфуми.

Тарас Чубай

Український автор-виконавець пісень Тарас Чубай за свою музичну кар'єру написав понад 100 пісень та видав 11 музичних альбомів. Його знають як лідера гурту "Плач Єремії" та одного з найвідоміших львівських артистів. Він – син відомого поета Григорія Чубая і часто у своїх творах популяризує поезію батька.

Чоловік навчався у Львівській музичній школі імені Соломії Крушельницької, а також закінчив Львівську консерваторію. Ще студентом він брав участь у виступах театру-студії "Не журись!", а у 1990 році створив гурт "Плач Єремії". І хоч через 9 років чоловік переїхав до Києва, львів'яни його тісно асоціюють з рідним містом. Тарас Чубай має звання Заслуженого та Народного артиста України.

Тарас Чубай і "Плач Єремії": дивитись відео онлайн

Мар'яна Савка

Українська поетеса Мар'яна Савка народилась та виросла на Тернопільщині, але більшу частину свого життя провела у Львові. Жінка знайшла там себе як видавець та поетеса.

Мар'яна Савка народилася в сім'ї театрального режисера Ореста Савки та вчительки музичного мистецтва Ірини Савки. Ще з дитинства вона захоплювалася співом і театром.

Після закінчення школи вона вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет української філології.

Вона також закінчила театральну студію при Львівському театрі імені Леся Курбаса.

У студентські роки вона належала до жіночого літературного угруповання ММЮННА ТУГА ("Товариство усамітнених графоманок"), працювала молодшим науковим співробітником Центру періодики Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, а також літературним редактором та культурним оглядачем щоденної газети "Поступ".



Львівська поетеса і видавчиня Мар'яна Савка / Фото з інстаграму Мар'яни Савки

У 2001 році в неї розпочалась нова сторінка життя – вона заснувала львівське книжкове видавництво "Видавництво Старого Лева", яке зараз вважають одним з найкращих в Україні. Сама вона теж реалізувала себе як поетеса та випустила чимало збірок: "Оголені русла" (1995), "Малюнки на камені" (1998), "Гірка мандрагора" (2002), "Кохання і війна" (2002), "Квіти цмину" (2006), "Бостон-джаз" (2008), "Тінь Риби" (2010), "Пора плодів і квітів" (2013), "Оптика Бога" (2019).

Зокрема вона випустила 6 дитячих книг. Мар'яна Савка неодноразово потрапляла у списки найвпливовіших жінок Львова та України, а сама вона є невід'ємною учасницею культурного і просвітницького життя міста.

Руслана

Слава про українську співачку Руслану Лижичко "простяглась" на весь світ після її перемоги на Євробаченні у 2004 році. "Дикі танці" ще довго співали на вулицях українських міст, а кар'єра зірки почала стрімко зростати. Але варто знати, що хоч вона живе у Києві, артистка народилась та виросла у Львові в родині Степана та Ніни Лижичко.

У дитинстві вона співала в складі гурту "Оріон", а згодом – у дитячому ансамблі "Посмішка". Після закінчення дитячої музичної школи Руслана навчалась у Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка на диригентському відділенні. Закінчила консерваторію за фахом "Диригент симфонічного оркестру".



Руслана Лижичко в Карпатах / Фото з інстаграму Руслани

Коли Руслана взяла участь у двох музичних фестивалях України (у 1993 році), тоді ж і почалась її музична кар'єра. З того часу Руслана випустила чимало платівок, а її продюсер Олександр Ксенофонтов згодом навіть став її чоловіком.

Конкурс Євробачення у Стамбулі у 2004 році невідвортно змінив життя Руслани. Після перемоги їй надали звання Народної артистки України та Заслуженої артистки України. Зірка гастролювала країнами та розповідала про українські традиції, а також стала почесною гостею на відкритті Євробачення-2017 у Києві, коли за рік до цього перемогу здобула Джамала.

Руслана – Дикі танці: дивитись відео онлайн

Віктор Морозов

Відомий український співак, композитор, перекладач Віктор Морозов не є корінним львів'янином, але тісно пов'язаний із цим містом. Після закінчення школи на Тернопільщині чоловік вступив Львівський національний університет імені Івана Франка. Але на останньому курсі його виключили за гостру публікацію в самвидавному альманасі "Скриня". У ній він згадав постать Григорія Чубая – батька Тараса Чубая, якого ми згадували вище. Саме він став один з найвагоміших чинників у формуванні світогляду Віктора Морозова.



Перекладач Віктор Морозов / Фото з відкритих джерел

Чоловік створив чимало пісень на вірші сучасних українських поетів – Ліни Костенко, Костянтина Москальця, Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олега Лишеги та інших. А його дискографія налічує майже 20 альбомів. У 1988 році він заснував львівський театр-студію "Не журись!", його напарниками у справі стали Андрій Панчишин та Юрій Винничук. Саме там чоловіки відроджували яскраву політичну сатиру та пісні січових стрільців, які були забороненими у СРСР.

Окрім пісенної справи, він ще займається перекладом творів з португальської та англійської мов. Саме він став перекладачем незрівнянної серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Чоловік також є кумом львівської видавчині Мар'яни Савки, яку ми теж згадували вище.