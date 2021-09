У 10 річницю шлюбу: чоловік Юлії Саніної показав архівні фото з весілля

Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко святкують 10 річницю створення своєї сім'ї. З цієї нагоди продюсер та гітарист гурту показав рідкісні світлини з весілля.

Фронтвумен та продюсер і гітарист українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Валерій Бебко сьогодні, 4 вересня, святкують значну дату. Їхній сім'ї виповнилося 10 років.

Подружжя поділилося привітаннями у соціальних мережах. Юлія Саніна опублікувала чуттєве фото з чоловіком з нещодавньої фотосесії та присвятила коханому зворушливий допис.

10 років тому ми стояли з тобою на вінчанні в церкві й зовсім не уявляли, яка подорож нас чекає. 10 років тому ми чекали благословення і сподівалися, що це допоможе нам зберегти один одного у світі, де все стало таким швидкоплинним. Я дуже тебе люблю! І нам вистачить мудрості й сил зберегти це ще надовго,

– написала Юлія Саніна.



Юлія Саніна і Валерій Бебко / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Натомість Валерій Бебко був більш лаконічним: "10 років нашій сім'ї. Юлько, люблю тебе to the moon and back (до місяця й назад, – Showbiz 24)". Також він поділився рідкісними фото з весілля, які зачарували мережу. Серед них не тільки чуттєві кадри, але й кумедні.

Фото Юлії Саніної та Валерія Бебка з весілля



Весілля Юлії Саніної та Валерія Бебка / Фото з інстаграму гітариста



