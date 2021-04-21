Надя Дорофєєва є однією з найвідвертіших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться показувати оголене тіло багатотисячній аудиторії користувачів мережі. Зірка часто публікує провокативні кадри, якими розбурхує уяву 5 мільйонів підписників.

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DOROFEEVA постає перед камерою у білизні або без неї, вміє вдало підкреслити принади стрункої фігури та показати свою сексуальність, жіночність. Відвертими є й сценічні образи Наді. Вона не соромиться вийти на сцену напів оголеною, чи в кліпі показати пишний бюст та пружні сідниці.

Навіть на зухвалих і спокусливих знімках, Дорофєєва завжди виглядає стильно. Вона диктує тренди українським модницям, для багатьох дівчат є іконою стилю. Якими сексуальними фото зірка розбурхувала мережу інстаграм – дивіться у матеріалі Showbiz 24.

10 найсексуальніших фото DOROFEEVA



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Сексуальна DOROFEEVA / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої