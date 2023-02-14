Заробляють мільйони доларів: Forbes визначив 10 найоплачуваніших артистів 2022 року

Авторитетне видання Forbes опублікувало традиційний список найбільш оплачуваних артистів 2022 року. Серед них – виконавець Стінг, Тейлор Свіфт, а також актори і творці серіалів.

Кожного року видання Forbes підсумовує заробітки світових акторів та співаків. Так днями ресурс назвав 10 найоплачуваніших артистів 2022 року та цифру, на яку вони збагатились за рік.

До слова Біллі Айліш з'явилася на публіці з бойфрендом, який старший на 10 років: рідкісний вихід

Найоплачуваніші артисти 2022

Британський рок-гурт Genesis – 230 мільйонів доларів (8,4 мільярда гривень)

Колектив у вересні 2022 року продав права на свою музику Concord Music Group за 300 мільйонів доларів. Угода включала права на публікацію музичних записів Genesis та інші деталі. Статки гурту доповнили гастролі та кошти з прослуховувань треків.

Англійський музикант Sting – 210 мільйонів доларів (7,6 мільярда гривень)

У лютому Стінг, який є 17-разовим володарем Греммі, так само продав свою музику Universal Music Group. З цього він отримав 300 мільйонів доларів.



Стінг / Фото з інстаграму артиста

Американський актор Тайлер Перрі – 175 мільйонів доларів (6,4 мільярда гривень)

, що Стінг активно підтримує Україну з початку вторгнення. Він надсилав гуманітарку, жертвував кошти з пісень, виступав на одній сцені з українською віолончелісткою. Його дружина Труді Стайлер приїздила й підтримувала українських біженців.

Тайлер Перрі вдруге входить у цей список – його доходи зосереджуються на телевізійних програмах та кіно.

Творці мультсеріалу "Південного парку" Трей Паркер і Метт Стоун – 160 мільйонів доларів (5,8 мільярда гривень)

Дует отримує кошти завдяки успішним угодам з HBO Max та Paramount, а також спільних проєктів.

Творці серіалу "Сімпсони" Джеймс Л. Брукс і Метт Гроунінг – 105 мільйонів доларів (3,8 мільярда гривень)

Голлівудський актор Бред Пітт – 100 мільйонів доларів (3,6 мільярда гривень)

Бред Пітт цього року продав свою кінокомпанію Plan B, завдяки чому отримав 113 мільйонів доларів. Ще 30 мільйонів йому принесли зйомки у кількох стрічках.



Бред Пітт / Фото з відкритих джерел

Британська рок-група Rolling Stones – 98 мільйонів доларів (3,5 мільярда гривень)

Мік Джаггер та Кіт Річардс накопичили непогані статки завдяки своїй творчості та туру Європою.

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон – 95 мільйонів доларів (3,4 мільярда гривень)

Успіх "Аватару: Шлях води" цього року приніс знаменитості хороший заробіток. Так він став режисером найкасовіших фільмів.

Американська співачка Тейлор Свіфт – 92 мільйони (3,3 мільярда гривень) Репер Bad Bunny – 88 мільйонів (3,2 мільярда гривень)

Цього року Тейлор Свіфт стала єдиною жінкою, яка потрапила у список 10 найбільш оплачуваних артистів. Вона отримує кошти шляхом прослуховування її треків, від потокового мовлення та продажу альбомів. У 2019 році Тейлор навіть очолювала цей список.



Тейлор Свіфт / Фото з інстаграму Тейлор Свіфт

Репер Bad Bunny – 88 мільйонів доларів (3,2 мільярда гривень)

Виконавець мав два тури у 2022 році, а також знявся у фільмі з Бредом Пітом.