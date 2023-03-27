Дайте дівчинці спокій: Єфросиніна емоційно звернулася до людей через зґвалтування на Закарпатті

Саме Маша Єфросиніна надала публічного розголосу справі про зґвалтування підлітками 14-річної на Закарпатті. Після того, як телезірка знайшла дитині психолога, вона звернулася до журналістів і суспільства.

Після допису "Скільки коштує ваша совість, пані суддя", Маша Єфросиніна подякувала 2-мільйонній інстаграм-аудиторії за поширення інформації та пропозиції допомогти. Однак тепер вона виступала з не менш важливим меседжем – дати дівчинці спокій.

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Єфросиніна звернулася до українців через зґвалтування на Закарпатті

"В історії зі зґвалтуванням 14-річної дівчинки на Закарпатті ми, як суспільство, зараз перебуваємо в такій крихкій точці, коли в реченні "Допомогти не можна зашкодити" дуже легко поставити кому неправильно. А отже, нашкодити дитині. Але наша з вами задача – допомогти", – влучно підмітила Єфросиніна.

Вона попросила "зупинитися, стишитися, набратися терпіння" і дочекатися рішень у юридичній площині. Її команда на зв'язку з дівчинкою, психологічну допомогу їй надають кваліфіковані фахівці, тож інтерв'ю, фото у медіа чи соцмережах тільки розхитають її моральний стан і нашкодять у майбутньому.

Журналісти, не знімайте дівчинку, навіть, якщо вона боїться відмовити вам в інтерв'ю. Не показуйте її обличчя. Ваші сюжети розлетяться мільйонами репостів, а їй далі з цим жити. Будьте людяними. Небайдужі публічні люди, не шукайте її контакти. Не тисніть надмірною увагою, яка зараз її сильно лякає. Давайте дамо дівчинці максимально спокою, наскільки це можливо в цій ситуації,

– попросила Маша Єфросиніна.