Дайте дівчинці спокій: Єфросиніна емоційно звернулася до людей через зґвалтування на Закарпатті
Джерело:Маша Єфросиніна
Саме Маша Єфросиніна надала публічного розголосу справі про зґвалтування підлітками 14-річної на Закарпатті. Після того, як телезірка знайшла дитині психолога, вона звернулася до журналістів і суспільства.
Після допису "Скільки коштує ваша совість, пані суддя", Маша Єфросиніна подякувала 2-мільйонній інстаграм-аудиторії за поширення інформації та пропозиції допомогти. Однак тепер вона виступала з не менш важливим меседжем – дати дівчинці спокій.
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Єфросиніна звернулася до українців через зґвалтування на Закарпатті
"В історії зі зґвалтуванням 14-річної дівчинки на Закарпатті ми, як суспільство, зараз перебуваємо в такій крихкій точці, коли в реченні "Допомогти не можна зашкодити" дуже легко поставити кому неправильно. А отже, нашкодити дитині. Але наша з вами задача – допомогти", – влучно підмітила Єфросиніна.
Вона попросила "зупинитися, стишитися, набратися терпіння" і дочекатися рішень у юридичній площині. Її команда на зв'язку з дівчинкою, психологічну допомогу їй надають кваліфіковані фахівці, тож інтерв'ю, фото у медіа чи соцмережах тільки розхитають її моральний стан і нашкодять у майбутньому.
Журналісти, не знімайте дівчинку, навіть, якщо вона боїться відмовити вам в інтерв'ю. Не показуйте її обличчя. Ваші сюжети розлетяться мільйонами репостів, а їй далі з цим жити. Будьте людяними. Небайдужі публічні люди, не шукайте її контакти. Не тисніть надмірною увагою, яка зараз її сильно лякає. Давайте дамо дівчинці максимально спокою, наскільки це можливо в цій ситуації,
– попросила Маша Єфросиніна.
- Нагадаємо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року в селі Верхні Ворота на Закарпатті. Троє неповнолітніх хлопців, затягнули дівчину у підвал, вдарили та по черзі ґвалтували. Усе знімали на телефон, а потім поширили у класі.
- Розголос справа отримала лише після того, як Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки. До того ж "урізав" компенсацію з 450 до 240 тисяч гривень.
- Усе тому, що у школі хлопцям дали хороші характеристики, а постраждала дівчинка навіть не мала адвоката. Її інтереси представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.
- У відповідь на це захисник України Масі Найєм збирає групу найкращих адвокатів, щоб домогтися справедливого покарання.