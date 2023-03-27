Оставьте девочку в покое: Ефросинина эмоционально обратилась к людям из-за изнасилования на Закарпатье
Источник:Маша Ефросинина
Именно Маша Ефросинина сделала публичную огласку делу об изнасиловании подростками 14-летней на Закарпатье. После того как телезвезда нашла ребенку психолога, она обратилась к журналистам и обществу.
После сообщения "Сколько стоит ваша совесть, судья", Маша Ефросинина поблагодарила 2-миллионную инстаграм-аудиторию за распространение информации и предложения помочь. Однако теперь она выступала с не менее важным месседжем – оставить девочку в покое.
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Ефросинина обратилась к украинцам из-за изнасилования на Закарпатье
"В истории с изнасилованием 14-летней девочки на Закарпатье мы, как общество, сейчас находимся в такой хрупкой точке, когда в предложении "Помочь нельзя навредить" очень легко поставить кому неправильно. А значит, навредить ребенку. Но наша с вами задача – помочь", – метко подметила Ефросинина.
Она попросила "остановиться, успокоиться, набраться терпения" и дождаться решений в юридической плоскости. Ее команда на связи с девочкой, психологическую помощь ей оказывают квалифицированные специалисты, поэтому интервью, фото в медиа или соцсетях только расшатают ее моральное состояние и навредят в будущем.
Журналисты не снимайте девочку, даже если она боится отказать вам в интервью. Не показывайте ее лицо. Ваши сюжеты разлетятся миллионами репостов, а ей дальше с этим жить. Будьте человечными. Небезразличны публичные люди, не ищите ее контакты. Не давите чрезмерным вниманием, которое сейчас ее сильно пугает. Давайте дадим девочке максимально покоя, насколько это возможно в этой ситуации,
– попросила Маша Ефросинина.
- Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года в селе Верхние Ворота на Закарпатье. Трое несовершеннолетних ребят затащили девушку в подвал, ударили и по очереди насиловали. Все снимали на телефон, а потом распространили в классе.
- Огласку дело получило только после того, как Воловецкий районный суд вынес приговор насильникам – 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 2 года. К тому же "урезал" компенсацию с 450 до 240 тысяч гривен.
- Все потому, что в школе ребятам дали хорошие характеристики, а пострадавшая девочка даже не имела адвоката. Ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мать одного из насильников работает секретарем.
- В ответ на это защитник Украины Маси Найем собирает группу лучших адвокатов, чтобы добиться справедливого наказания.