Зваблива Ельза Госк продемонструвала розкішні форми у купальнику

"Ангел" Victoria's Secret та відома модель Ельза Госк поділилась з прихильниками фото з відпочинку. Вона позувала у квітковому бікіні та розбурхала уяву багатомільйонної аудиторії.

Знаменита шведська модель після народження доньки вже повернулась до роботи та бере участь у модних зйомках. Та днями зірка вирушила на відпочинок. Вона опублікувала знімок на особистій сторінці в інстаграмі.

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Гаряче фото Ельзи Госк

"Ангел" Victoria's Secret позувала перед камерою біля лежака, схоже, вона засмагала на сонці. Зірка постала в блакитному купальнику з жовтим квітковим принтом. Бікіні вдало підкреслювало пишні груди та апетитні стегна.

Ельза Госк не доповнювала образ аксесуарами чи іншими деталями, закцентувавши на розкішній фігурі. Вона розпустила біляве волосся та вклала його пишними хвильками.

На обличчі модель зробила ніжний макіяж. Знаменитість підкреслила очі нюдовими тінями й нафарбувала губи рожевим блиском.



Ельза Госк у купальнику / Фото з інстаграму моделі