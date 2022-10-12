Жадан і Вакарчук у Харкові говоритимуть про Україну: як потрапити на унікальну зустріч

14 жовтня Сергій Жадан і Святослав Вакарчук зустрінуться в Харкові. У День захисника України вони розмовлятимуть про рідну країну. Як потрапити на зустріч – дізнайтеся далі.

Від початку війни Сергій та Святослав неодноразово бували в Харкові. Це місто щодня потерпає від нещадних обстрілів з боку окупантів. Росіяни намагаються знищити Харків, але їм ніколи не вдасться знищити український дух харків'ян.

Цікаво У Львові з'явилася вулиця імені Івана Вакарчука, батька лідера "Океану Ельзи"

Вакарчук і Жадан постійно підтримують мешканців міста, виступають для них. На 14 жовтня артисти запланували там зустріч, на якій розмовлятимуть про Україну.

Зустріч Жадана і Вакарчука в Харкові: як потрапити

У День захисника України артисти зустрінуться з харків'янами. Про це повідомив Харківський Літмузей. Потрапити на зустріч можна за реєстрацією. Кількість місць обмеження. Місце та час проведення організатори повідомлять 13 жовтня.

14 жовтня відбудеться розмова Сергія Жадана зі Святославом Вакарчуком про Україну, яку ми будуємо, цінності, яких тримаємось, філософію, яка дає нам сили та рівновагу,

– сказали організатори.

Нагадаємо, 10 жовтня, після масового ракетного обстрілу України, Святослав Вакарчук прибув на Київський міст, де за 2 дні до повномасштабного вторгнення Росії давав концерт. Тепер артист виступив на мості після "прильоту".