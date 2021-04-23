Зухвала Дуа Ліпа випнула груди у лакованому корсеті: сексуальне фото

25-річна співачка албанського походження Дуа Ліпа опублікувала новий рекламний допис у співпраці з Puma. Зірка похизувалась спокусливими формами тіла у корсеті-боді та нових кросівках.

Спокуслива Дуа Ліпа

Для нової фотосесії британська артистка приміряла чорний лакований корсет, чорні прозорі колготи та сині кросівки Puma. Волосся зірки зібрали у високий пучок, а на обличчі зробили макіяж smoky eyes. Образ Дуа Ліпи доповнював золотий ланцюжок на шиї, а також прикраси на вухах, руках та пальцях.

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Дуа Ліпа в рекламі Puma / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Дуа Лупа зручно вмостилась на велюровому кріслі посеред яскраво задекорованої кімнати та спрямувала свій погляд у камеру. Вона звабливо випнула груди у глибокому декольте на бретелях та продемонструвала свої стрункі ноги.



Дуа Ліпа в рекламі Puma / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Дуа Ліпа в рекламі Puma / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

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Знімки всього за добу вже оцінили більше мільйона користувачів інстаграму та залишили свої захоплені коментарі: