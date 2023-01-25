Злата Огнєвіч зачарувала зворушливим фото з Віталієм Кімом: де відбулась зустріч

Співачка Злата Огнєвіч часто виступає перед нашими військовими та на інших благодійних заходах. Нещодавно під час робочої поїздки у Миколаїв їй вдалося поспілкуватися з кумиром українців – Віталієм Кімом.

Злата активно веде особистий блог в інстаграмі, тому саме там розповіла про цей приємний момент з її поїздки. Фото опублікувала в інстаграм-сторіс.

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Злата Огнєвіч зустрілася з Віталієм Кімом

Очільник Миколаївської ОВА за час повномасштабного вторгнення став кумиром мільйонів українців. Серед його прихильників є й "Холостячка" Злата Огнєвіч.

На фото з Віталієм зірка щиро усміхається. Злата постала перед камерою у ніжному худі, з красивою зачіскою та макіяжем на обличчі. Цю світлину Огнєвіч зробила під час благодійного концерту в Миколаєві, куди приїхала виступити разом з колегами.

"А ще в Миколаєві сталась ось така приємна зустріч", – написала артистка на фотографії.



Віталій Кім і Злата Огнєвіч / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, у час різдвяних свят Віталій Кім зачарував українців рідкісним фото з дружиною і маленьким сином, які нещодавно повернулися в Україну. Віталій разом з Юлією та Русланом позував на тлі шампанського і квітів. Юлія одягнула білий світшот з патріотичними написами, а її коханий – стильну футболку з легендарним псом Патроном.