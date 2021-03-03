Злата Огнєвіч засвітила груди у жакеті на голе тіло: провокативне фото вразило мережу

Успішна українська співачка Злата Огнєвіч продовжує розбурхувати уяву шанувальників гарячими фото. Зірка вразила кадрами, де засвітила груди в жакеті на голе тіло.

Артистка Злата Огнєвіч оголює перед прихильниками не тільки душу в нових піснях, але й тіло у відвертих фотосесіях. Вона оприлюднила нове гаряче фото.

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Злата Огнєвіч засвітила груди

Відома українська співачка показала спекотний кадр. Вона постала перед камерою у провокативній позі, спокусливо дивлячись в об'єктив.

Для такої зйомки Злата Огнєвіч обрала відповідний образ. Зірка приміряла чорні широкі штани та ніжно-рожевий жакет з чорними вставками. Його артистка одягнула на оголене тіло, тож засвітила пишні оголені груди. Інтимні зони знаменитість прикрила рукою, але від цього кадр не став менш пікантний.

Злата Огнєвіч зробила стильну зачіску, розпустивши волосся та накрутивши його в локони. Look співачки довершив макіяж. Співачка нафарбувала повіки перламутровими світлими тінями та підкреслила губи коричневою помадою.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Шанувальників завела спекотна світлина зірки. Враженнями вони поділилися в коментарях: