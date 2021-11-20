Злата Огнєвіч засипала компліментами учасника, якого вигнала в 10 випуску "Холостячки"

У 10 ефірі проєкт "Холостячка" покинув фридайвер і бізнесмен Андрій Хвєткєвіч. Злата Огнєвіч відправила його додому після знайомства з батьками, але завалила компліментами – подякувала за спілкування і побачення.

На церемонії троянд "Холостячка" Злата Огнєвіч попрощалась з 37-річним Андрієм Хвєткєвічем. Вона відпустила чоловіка, адже пообіцяла мамі не робити йому боляче. На жаль, фридайвер так і не закохав у себе зірку, його почуття виявилися невзаємними.

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Реакція Андрія Хвєткєвіча на виліт з "Холостячки"

Участь у реаліті-шоу була для Андрія "маленьким життям всередині життя", а виліт у 10 ефірі став "емоційним ударом, до якого неможливо бути готовим". Однак чоловік вдячний проєкту за те, що він пізнав себе справжнього. Ба більше, він не тримає зла на Злату Огнєвіч, яка розбила йому серце.

Зараз у мене багато вдячності. Насамперед до Злати за її відкритість, чесність та безмежну жіночність. З нею завжди було так легко, тепло. У моїй пам'яті цей період займе особливе місце,

– написав Андрій Хвєткєвіч.

Андрій Хвєткєвіч після вильоту з "Холостячки" / Фото з інстаграму чоловіка

Відвертий допис бізнесмена прокоментувала "Холостячка". На диво, вона засипала його компліментами.

Андрію, я дуже рада, що проєкт нас познайомив, дякую за спілкування та чарівні побачення! За кожне з них,

– написала Злата Огнєвіч.

"Дякую тобі, Злато! Я вірю, що ти знайдеш справжнє кохання. Обіймаю", – відповів Андрій Хвєткєвіч.

Скриншот з інстаграму Андрія Хвєткєвіча

боротьбу за серце "Холостячки" Злати Огнєвіч продовжили три учасники –Уже наступного тижня зірка познайомить їх зі своєю сім'єю.