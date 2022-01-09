Злата Огнєвіч полетіла в Занзібар: яскраві фото з відпочинку

Українська співачка Злата Огнєвіч услід за іншими знаменитостями відправилась у зимову відпустку. Вона відпочиває у теплому Занзібарі.

Успішна українська виконавиця Злата Огнєвіч вирушила на відпочинок. Цього разу зірка проводить відпустку сама – без друзів та близьких.

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Злата Огнєвіч відпочиває у Занзібарі

Співачка обрала нетипове місце для відпочинку – острів Занзібар. В інстаграмі вона активно демонструє, як проводить час.

Зірка заселилась у п'ятизірковий готель мережі RIU Hotels & Resorts. Вона зізналась, що саме про таке й мріяла.

Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням. Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще й відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині – виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці – тим більше,

– розповіла Злата Огнєвіч.

Артистка поділилась, що на неї очікує чимало цікавих локацій і подорожей на острові. Також вона показала яскраві кадри з курорту.

Злата Огнєвіч на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Злати Огнєвіч

Африка.

Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням. Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще й відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині – виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці – тим більше. Завтра їду на 3-х денне сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущусь у кратер вулкана (він вже не працює, все добре), побачу стародавнє африканське плем'я та багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано чудово!

P.S. Іду збирати рюкзак, рано вранці виїжджаю, а щось мені підказує всередині – буде дуже круто.