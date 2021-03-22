Зізналась в коханні до тіла: Ельза Госк вперше показала розкішну фігуру після пологів

Знаменита шведська модель Ельза Госк нещодавно стала мамою. Днями вона показала бездоганне тіло після пологів та вразила мережу. Також зіркова матуся зізналась своїй фігурі у коханні.

Відома шведська модель Ельза Госк на початку лютого стала мамою вперше. Зірка не соромиться свого тіла, а приймає його, тому демонструє розкішну фігуру перед 6,4-мільйонною аудиторією прихильників.

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Гаряче фото Ельзи Госк

Знаменитість зробила відверте фото перед дзеркалом. Навіть для еротичних кадрів Ельза Госк підбирає трендові образи, тому й цей раз не став винятком. Зірка постала перед камерою в гарній спідній білизні: мереживних біло-бежевих трусиках та бюстгальтері, що вдало підкреслили фігуру новоспеченої матусі.

Також Ельза Госк одягнула світлі джинси з блискітками. Вона не застібала ґудзик, щоб відкритися перед прихильниками та продемонструвати живіт після перших пологів. Однак тіло моделі було однаково бездоганним та викликало захват у фанів.

Знаменитість не показала обличчя, але було помітно, що волосся вона зібрала у низький хвіст. У підписі до фото Ельза Госк зробила важливу заяву про прийняття свого тіла таким, яке воно є.

"Завжди мінливому жіночому тілу, пухкій шкірі мого живота, маленькому животу, всім недосконалостям, розтяжкам та свідченням того, що ви дбали про інше життя протягом дев'яти місяців, я хочу сказати, що ціную і люблю вас. Пробач, що я так погано поводилася з тобою, хвилюючись через ті речі, які роблять тебе таким гарним і сильним. Я тебе люблю", – написала Ельза Госк.



Ельза Госк показала фігуру після пологів / Фото з інстаграму Ельзи Госк