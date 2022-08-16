Каменських, Єфросиніна, Дорофєєва: зірки, які вперше за час війни приїхали в Україну

Українські зірки, які від початку повномасштабного вторгнення перебували за кордоном, потроху повертаються в Україну. Вперше за місяці жорстокої війни вони заходять у власні домівки. Хто з артистів нарешті наважився приїхати додому – дізнавайтеся далі.

Все більше відомих людей України публікують свіжі фото з рідних місць. Ведучі, співачки, акторки та інші повертаються додому після кількох місяців еміграції. Та не всі з них наважуються приїхати в Україну з дітьми. Хто зі знаменитостей нарешті вдома – дивіться у добірці 24 каналу.

Не пропустіть Потужна ініціатива Зеленського UNITED24: які світові зірки стали амбасадорами платформи

Оля Полякова

Співачка повернулася в Україну на початку липня. Артистка повідомила, що їде додому, опублікувавши фото, яке зробила в черзі на кордоні. Доньки співачки залишилися за кордоном, старша Маша навчатиметься у Великій Британії. За традиціями воєнного часу, Полякова дала концерт у метро.

Для перегляду всіх відео гортайте праворуч:

Тоня Матвієнко

Дружина Арсена Мірзояна приїхала в Україну разом з донькою. Артистка вирішила зробити коханому сюрприз та прийшла на його концерт у Києві.

Згодом виконавиця зустрілася з мамою – Ніною Матвієнко. Цей момент був також дуже зворушливим, адже Ніна Митрофанівна дуже скучила за онукою та донькою.

Надя Дорофєєва

Приїхавши до Києва, Надя поснідала та посмакувала кавою в затишній кав'ярні, відправилася на процедури для волосся в улюблений салон краси. Артистка зізналася, що за ці місяці дуже скучила за столицею. Також заспівала для українських захисників, прогулялася улюбленими місцями та зустрілася з псом Патроном.

Маша Єфросиніна

Вперше за час повномасштабного вторгнення в Київ приїхала й телеведуча Маша Єфросиніна. Перед цим вона зустрілася з жінками-переселенками у Карпатах.

Настя Каменських

Фото з подвір'я заміського будинку, що під Києвом, опублікувала Настя Каменських. Артистка похизувалася урожаєм яблук, який має цього року вдома.

Alyona Alyona

Реперка після кількох місяців у Європі теж нарешті приїхала до України. Вона показалась на столичному вокзалі, де вдало лунала пісня "Києве мій".



Alyona Alyona в Києві / Скриншот інстаграм-сторіз реперки

Слава Камінська

У березні Слава Камінська виїхала до дітей в Нідерланди й усі п'ять місяців війни жила там. Лише у серпні вона повернулася в Україну, у свою київську квартиру на останньому поверсі висотки. Тепер артистка не скаржиться на життя за кордоном, а потроху відновлює той ритм та графік, який мала до війни: тренування, солярій, масаж, вечірні виходи у ресторан.

Монатік

За традиціями воєнного часу після повернення в Україну Монатік виступив у метро. Він приїхав до Києва через 5 місяців після повномасштабного вторгнення. Зізнався, що без дружини та синів, які залишилися за кордоном, дуже сумно.