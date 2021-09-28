Зірка серіалу "Локі" Том Гіддлстон закрутив новий роман

Британський кіноактора Том Гіддлстон, який зіграв головну роль у "Локі", а також в "Месниках" і "Торі", офіційно підтвердив роман з актрисою Заві Ештон. Вони зіграли в одному фільмі "Зрада" (Betrayal) у 2019 році.

Пара підтвердила свої стосунки та заявила про серйозність намірів 27 вересня на червоній доріжці. Том і Заві прийшли разом на премію Tony Awards у Нью-Йорку, яка є найпочеснішою у театральному мистецтві.

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Чоловік одягнув синій класичний смокінг, водночас як Заві "блистіла" у пишній червоній сукні з фатину від Carolina Herrera.

Що відомо про особисте життя пари

Зазначимо, що чутки про їхній роман "ходили" давно, особливо коли вони разом почали тісно спілкуватись на зйомках фільму 2 роки тому. Але Том Гіддлстон намагався приховати стосунки з коханою через підвищену увагу пресу до його персони. Адже сам так відбувалось, коли він зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт у 2016 році.

Зазначимо, що 40-річний Том ніколи не був одружений, однак мав романи з топовими зірками Голлівуду: Джессікою Честейн та Сюзанною Філдінг. Щодо 37-річної Заві, то про її особисте життя нічого невідомо.