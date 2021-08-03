Журналісти розповіли, як Меган Маркл святкуватиме день народження

Вже у середу, 4 серпня, Меган Маркл святкуватиме своє 40-річчя. За інформацією інсайдерів, святкування відбудеться у традиційному сімейному колі, оскільки жінка продовжує наглядати за другою дитиною, а також оберігає себе та рідних на тлі збільшення кількості хворих на коронавірус.

Інсайдери розповіли журналістам, що дружина принца Гаррі відзначить скромне 40-річчя у компанії рідних. Хоча раніше були чутки, що Меган хотіла влаштувати вечірку в компанії сусідки Опри Вінфрі та інших, але догляд за дітьми та нестабільна ситуація зі зростанням хворих на COVID-19 у Каліфорнії може всі змінити. Попередньо вечірку начебто організував улюбленець знаменитостей Колін Коуї.

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Святковий торт для Меган

Не виключено, що принц Гаррі також влаштує дружині сімейну відпустку у якесь безпечне місце. Повідомляється, що у нього є багато ідей, зможе забрати на відпочинок свою сім'ю. Він вже замовив для своєї коханої лаконічний білий торт з яскравими живими квітами, ціна якого складає 6 тисяч гривень. Його виготовили у пекарні в Санта-Барбарі Posies & Sugar.

А якщо вечірка і відбудеться, то всі найближчі друзі жінки перебувають у США і легко зможуть до неї прилетіти:

її подруга з коледжу Ліндсі Рот,

актриси Яніна Гаванкар і Ебігейл Спенсер,

телевізійний режисер Silver Tree

візажист Деніел Мартін.

Усі вони виступали на захист Меган Маркл, коли в мережі були чутки, що у Меган були проблеми з персоналом Букінгемського палацу.