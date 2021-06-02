Повністю гола Жозефін Скрівер показала, як вмивається у душі: пікантне фото

Данька модель Жозефін Скрівер продовжує вражати публіку звабливими фото. У новій фотосесії зірка показала інтимний момент, як приймає душ. Знімок вже розбурхав уяву шанувальників.

Для нового фото в інстаграм-профілі 28-річна дівчина позувала у душовій кабінці. Жозефін зручно умостилась на підлозі та насолоджувалась гарячим струменем води. Вона була повністю роздягненою, прикриваючи інтимні місцями ногами та руками.

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Реакція мережі

Своє фото зірка вирішила жодним чином не підписувати, але за неї у коментарях зробили це фанати:

"Сподіваюся, у вас хороші вихідні!

"Абсолютно красива";

"Ти така гарна";

"Подобається це фото";

"Приголомшлива";

"Виглядаєш розкішно";

"Королева".

Окрім нового фото у душі, Скрівер опублікувала ще один, не менш звабливий знімок – у крихітному купальнику з леопардовим принтом на березі моря. Бюстгальтер і трусики ледь прикривали груди та інтимні місця.