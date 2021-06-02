Повністю гола Жозефін Скрівер показала, як вмивається у душі: пікантне фото

Данька модель Жозефін Скрівер продовжує вражати публіку звабливими фото. У новій фотосесії зірка показала інтимний момент, як приймає душ. Знімок вже розбурхав уяву шанувальників.
Для нового фото в інстаграм-профілі 28-річна дівчина позувала у душовій кабінці. Жозефін зручно умостилась на підлозі та насолоджувалась гарячим струменем води. Вона була повністю роздягненою, прикриваючи інтимні місцями ногами та руками.
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Реакція мережі
Своє фото зірка вирішила жодним чином не підписувати, але за неї у коментарях зробили це фанати:
- "Сподіваюся, у вас хороші вихідні!
- "Абсолютно красива";
- "Ти така гарна";
- "Подобається це фото";
- "Приголомшлива";
- "Виглядаєш розкішно";
- "Королева".
Окрім нового фото у душі, Скрівер опублікувала ще один, не менш звабливий знімок – у крихітному купальнику з леопардовим принтом на березі моря. Бюстгальтер і трусики ледь прикривали груди та інтимні місця.