Це знищує мене, – 74-річний Жерар Депардьє відповів на звинувачення у сексуальному насильстві

Французький актор Жерар Депардьє, який знімався у фільмі "Астерікс і Обелікс", також відомий своїми скандальними заявами та діями. Зокрема, він назвав війну в Україні "великою нісенітницею", має російський паспорт та попри все вважає себе "руським". Крім того, ще у 2018 році чоловік втрапив у гучний секс-скандал. Тоді його звинувачували в зґвалтуванні молодої акторки.

Водночас весною цього року ще 13 жінок заявили, що Депардьє вчиняв сексуальне насильство щодо них. Постраждалі працюють в кіноіндустрії та були на одному знімальному майданчику з Жераром. Так, одна з жінок сказала, що актор спробував засунути руку їй під сукню і намагався залізти в спідню білизну. Тепер Депардьє відреагував на звинувачення.

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Реакція Депардьє на звинувачення в насильстві

Артист написав лист, в якому запевнив, що весь негатив, який останнім часом адресується йому, "зачіпає" та "знищує".

Я більше не можу миритися з тим, що я чую, що я читаю про себе протягом місяців. Я думав, що мені байдуже, але ні. Це все мене зачіпає. Гірше те, що це знищує мене,

– зазначив актор.

Крім того, чоловік висловився про секс-скандал із молодою актрисою Шарлоттою Арнольд. Він зауважив, що з дівчиною він зустрівся на прохання її батьків, які хотіли, щоб актриса взяла участь в триб'ют-шоу, присвяченому французькій співачці Барбарі. Актор зазначив, що дівчина "піднялася до квартири з власної волі". Також, за його словами, "жодного примусу не було".

"Вона піднялася до моєї кімнати з власної волі. Сьогодні дівчина каже, що її там зґвалтували, та вона прийшла вдруге. Між нами ніколи не було жодного примусу. Вона хотіла співати зі мною пісні Барбари. Я відмовив їй, тож вона подала скаргу", – поділився Депардьє.

До того ж Жерар прокоментував звинувачення у неетичній поведінці на знімальному майданчику. Він погодився, що поводився неправильно та попросив вибачення у всіх, кого могло це образити. Водночас актор зауважив, що його сексуально непристойні дії нібито були жартівливими, щоби зняти напругу на роботі.

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