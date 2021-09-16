Жартує, що дружина моряка, – Володимир Остапчук про сімейне життя з Христиною Горняк

Шоумен Володимир Остапчук дав нове інтерв'ю з другою дружиною Христиною Горняк. Подружжя розкрило ексклюзивні деталі сімейного життя. Хто з них витрачає більше грошей, а хто збирається довше, дізнавайтесь далі.

Як Володимир Остапчук, так і його обраниця активно веде особистий блог в інстаграмі. Багатотисячна аудиторія знає, як пара проводить ранки й вечори. Однак деякі деталі їхнього шлюбу вони розкрили вперше.

До теми Дружина Володимира Остапчука поділилась деталями операції

У студії ранкового шоу подружжя зіграло в популярну весільну гру – одночасно підіймало картки з фразами "я" і "не я", відповідаючи в такий спосіб на запитання ведучих. Так, публіка дізналась, що Володимир Остапчук працює значно більше, ніж Христина Горняк.

Вона іноді жартує, що вона дружина моряка,

– зізнався зірка.

Шоумен і справді рідко буває вдома. Зйомки на телебаченні він поєднує з проведенням світських заходів і корпоративів. Тоді як Христина володіє нотаріальною конторою, тому самостійно формує свій робочий графік.

У свіжому інтерв'ю пара розповіла, що вони обоє витрачають багато грошей і рідко роблять одне одному романтичні сюрпризи. Крім того, дружина Остапчука поскаржилась, що перед виходом з дому він чепуриться довше, ніж вона.

"Він до останнього думає, що встигне, а коли потрібно вилітати, каже: "Мені ще п'ять секунд", – ділиться Христина Горняк.

Володимир Остапчук з дружиною Христиною / Фото з інстаграму шоумена