Зеленський посмертно оголосив Примаченко "Національною легендою України"

Легендарна українська художниця Марію Примаченко навіть через 25 років після своєї смерті допомагає Україні своїми творами. За весь талант мисткині президент Володимир Зеленський нагородив її відзнакою "Національна легенда України", хоч і посмертно.

Кілька днів тому, 18 серпня, відбулись 25 роковини з дня смерті Марії Примаченко. Видатна художниця з Київщини створила за життя понад 800 неймовірних картин, а її ім'я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва. Зокрема ЮНЕСКО оголосила 2009 рік роком Марії Примаченко.

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Зеленський зазначив, що навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Оксентіївна допомагає нашій державі. Оскільки 5 травня її картину "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на доброчинному аукціоні майже за 15 мільйонів гривень, а кошти були передані на потреби ЗСУ.

Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг,

– наголосив президент України.

Зеленський побачив роботи Примаченко

Зазначимо, що під час нещодавнього візиту Зеленського у Львів, окрім зустрічей з Ердоганом та Гуттерешом, він побував на виставці робіт Примаченко у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. На виставці під назвою "Марія Примаченко. "Дарую Україні!" можна побачити близько ста картин видатної мисткині. Їх свого часу колекціонував академік Едуард Димшица, який купував картини у родини художниці, в її батьківській оселі в Болотні. Поміж чудернацьких квітів та звірів художниці можна розгледіти пізній період творчості Марії.

У час повномасштабної війни Росії з Україною роботи Примаченко неодноразово згадувались у ЗМІ, адже під час окупації росіянами Київщини картини художниці були під загрозою знищення.

На четвертий день вторгнення російські окупанти нібито зруйнували музей із картинами Марії Примаченко. Проте згодом виявилося, що місцеві жителі Іванкова, що на Київщині, ризикуючи життям, врятували частину робіт талановитої української мисткині. Вони вирішили заховати її роботи.