Зеленский посмертно объявил Примаченко "Национальной легендой Украины"

Легендарная украинская художница Мария Примаченко даже через 25 лет после своей смерти помогает Украине своими произведениями. За весь талант художницы президент Владимир Зеленский наградил ее отличием "Национальная легенда Украины", хоть и посмертно.

Несколько дней назад, 18 августа, состоялась 25 годовщина со дня смерти Марии Примаченко. Выдающаяся художница Киевской области создала при жизни более 800 невероятных картин, а ее имя внесено во Всемирную энциклопедию искусства. В частности, ЮНЕСКО объявила 2009 год годом Марии Примаченко.

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Зеленский отметил, что даже сегодня, спустя четверть века после смерти, Мария Аксентиевна помогает нашему государству. Поскольку 5 мая ее картину "Цветы выросли у четвертого блока" продали на благотворительном аукционе почти за 15 миллионов гривен, а средства были переданы на нужды ВСУ.

Украина наконец говорит ей "спасибо" и отдает должное в соответствии с ее вкладом и заслугами,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский увидел работы Примаченко

Отметим, что во время недавнего визита Зеленского во Львов, кроме встреч с Эрдоганом и Гуттерешом, он побывал на выставке работ Примаченко в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого. На выставке под названием "Мария Примаченко. "Дарю Украине!" можно увидеть около ста картин выдающейся художницы. Их в свое время коллекционировал академик Эдуард Дымшица, покупавший картины у семьи художницы, в ее родительском доме в Болотне. Среди причудливых цветов и зверей художницы можно разглядеть поздний период творчества Марии.

Во время полномасштабной войны России и Украины работы Примаченко неоднократно упоминались в СМИ, ведь во время оккупации россиянами Киевщины картины художницы были под угрозой уничтожения.

На четвертый день вторжения российские кафиры якобы разрушили музей с картинами Марии Примаченко. Однако впоследствии оказалось, что местные жители Иванкова на Киевщине, рискуя жизнью, спасли часть работ талантливой украинской художницы. Они решили скрыть ее работы.

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