"Перемагають і знають про це": Зеленська показала, як кияни співали в підземці під час вибухів

Перша леді Олена Зеленська відреагувала на обстріли українських міст. Вона опублікувала відео, як кияни співають у метро під час повітряної тривоги й ракетної атаки.

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на сьогоднішню масовану ракетну атаку. Вона показала відео з підземки, де кияни співали попри тривогу.

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Олена Зеленська показала, як українці співали в метро

Дружина президента показала, як київське метро вкотре перетворилося на бомбосховище. Вона щемливо прокоментувала атаки на українські міста.

"Після всіх випробувань сьогоднішнього ранку. Після варварських російських обстрілів столиці, Дніпра, Запоріжжя, Хмельниччини, Львова, Вінниці, Франківщини, Запоріжжя, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини. Перед нашими очима тепер діра в "грудях" запорізької багатоповерхівки й вирва на місці дитячого майданчика в Києві".

Але – українці співають. Для мене саме в цьому відео дуже багато про нас,

– додала перша леді.

Як співали українці під час тривоги: відео

, в Києві через вибухи усі підземні станції метро запрацювали як укриття. Але станом на 12:50 рух метрополітену відновили , зокрема й пересадний вузол "Театральна" – "Золоті ворота" – він не працював зранку.

Олена Зеленська додала, що українці мають справу з Росією – країною-терористом, що хоче тільки руйнувати й лякати.

"Це звичайна терористична тактика. Вони воюють, щоб паплюжити. Ми – щоб захистити та врятувати найдорожче. Тож українці співають під вогнем, бо не бояться. Українці співають, бо на їхньому боці правда. Українці співають, бо перемагають і знають про це".