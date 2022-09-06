Завадюк зізнався, у кого з українських зірок знайшов прихисток 24 лютого

Український продюсер Володимир Завадюк евакуювався з Києва у перший день повномасштабного вторгнення, як і багато інших зірок. Разом з деякими колегами їх на першу ночівлю прийняла ведуча Маша Єфросиніна.

В інтерв'ю 24 каналу Володимир Завадюк розповів, що у ніч 24 лютого майже не спав та навіть бачив звернення путіна. Згодом він почув перші вибухи і почав писати та телефонувати усім близьким людям, зокрема й команді. У той ранок він хаотично збирав "тривожну" валізу, яка не була підготовлена наперед, та просив своїх колег приїхати до нього у квартиру, якщо їм страшно бути самими.

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Інтерв'ю з Володимиром Завадюком у відеоформаті: відео онлайн

На пропозицію відгукнулась асистентка Маша, родина якої була в Маріуполі, а також стар-менеджер Вова. Весь день вони провели вдома в Урядовому кварталі, але вважали, що перебувати там надто небезпечно. З часом вони зрозуміли, що там – чи не єдине найбільш захищене місце столиці.

Після цього Маша Єфросиніна запропонувала поїхати до неї за місто, в її будинок, де вже були її друзі. Ми зрозуміли, що це правильне рішення, зібралися дуже швидко й поїхали. Наступного ранку ми виїхали на захід України і довгий час були в Трускавці, де теж дуже небайдужі люди, які стали нам друзями, допомогли нам і прихистили нас,

– розповів Завадюк.

"Але дорогою до Трускавця ми ночували й зупинялися під Тернополем. Не так давно в те мирне, тихе місто, де ми перебували, потрапили ракети", – додав він.

Продюсер зізнався, що до 24 лютого не готувався, адже був зайнятий розважальними проєктами, зокрема "Голосом країни" та зйомками 2 сезону "Ліпсінк батлу". Згодом Завадюк вже зустрівся з Єфросиніною, коли влаштовував благодійні концерти та марафони на підтримку України за кордоном, а Єфросиніну кликав за ведучу.

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