Закохані Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем позували топлес: пікантне фото

Модель Нікола Пельтц та син модельєрки Вікторії Бекхем Бруклін розбурхали уяву прихильників спекотним знімком зі зйомок. Вони позували топлес та в ніжних обіймах.

Спокусливі Нікола Пельтц та її коханий Бруклін Бекхем є надзвичайно відвертими та не соромляться зніматися оголеними або в мінімальній кількості вбрання. Нове спекотне фото пари з'явилось в інстаграмі моделі.

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Еротичне фото Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Закохані позували лежачи на підлозі. Бруклін дивився вбік, але ніжно обіймав Ніколу, яка, своєю чергою, тримала його за руку та проникливо дивилась в об'єктив.

Пара постала перед камерою топлес, тому кадр вийшов надзвичайно пікантним. Пельтц приміряла тільки чорні колготи, засвітивши пишні сідниці. Перчинкою спокусливого образу моделі став її розкішний макіяж. Дівчина підкреслила очі довгими чорними стрілками й матовою помадою.

Натомість Бекхем обрав стильні джинси, однак також було видно і його спідню білизну від Calvin Klein. Оскільки хлопець не мав сорочки, то засвітив величезну кількість татуювань.



Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Фото з інстаграму Ніколи Пельтц.

Реакція мережі

Шанувальникам закоханої пари до вподоби такі знімки Ніколи та Брукліна. Тому світлина набрала більш як 80 тисяч вподобань та безліч коментарів із компліментами.