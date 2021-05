YUNA-2021: номінанти музичної премії

Довгоочікувана церемонія нагородження премією YUNA відбудеться 12 травня 2021 року. Щоб побачити імена усіх номінантів, які визначив оргкомітет Національної музичної премії, – читайте далі.

Номінантів премії YUNA-2021 обирали серед робіт українських виконавців, які вийшли у період з 1 листопада 2019 року до 31 жовтня 2020 року. Відтак, 79 експертів визначили, хто побореться за престижну нагороду.

Представники премії оголосили імена щасливців 9 грудня. Також організатори назвали дату проведення конкурсу – 30 – 31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". У два дні заходу обіцяли провести два різних шоу за участю зірок, а також дотримуватись усіх карантинних вимог.

Але весняний захід, на жаль, скасували через сплеск коронавірусу в Україні. Подію перенесли на 20 квітня. Але і тоді організатори були змушені відкласти усі плани через посилений карантин у Києві. Тому останньою і вже остаточною датою проведення YUNA-2021 стало 12 травня. Організатори обіцяють феєричне та яскраве шоу за участю багатьох українських хедлайнерів: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash.

Номінанти премії YUNA-2021

Церемонію нагородження торік було перенесено , а згодом скасовано через введення карантину на території України. Оголошення переможців цьогорічної премії проводили онлайн на сторінках у соціальних мережах.

Найкраща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Найкращий виконавець:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

TVORCHI

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

BEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Відкриття року:

Go_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Найкращий відеокліп:

Ангела – Бумбокс та Крихітка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Вера Брежнєва

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Кіно – Антитіла

Кобра – The HARDKISS та MONATIK



Найкращий альбом:

13 waves – TVORCHI

1990 – MAX BARSKIH

Eclectica – NK

Nirvana – KAZKA

Жіноча сила – TAYANNA

Земной – Артем Пивоваров

Найкраща пісня:

Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна

Гора – THE HARDKISS

Дежавю – Артем Пивоваров

Кіно – Антитіла

Кобра – THE HARDKISS та MONATIK

Найкраща пісня іншою мовою:

99 – KRUTЬ

A HUEVO – NK

Bonfire – TVORCHI

Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва

Найкращий електронний хіт:

Bonfire – TVORCHI

DanceDiscoParty – KADNAY

I Want You – MARUV та BOOSIN

СЕАНС – ONUKA

Холодна ніч – Ivan NAVI

Найкращий хіп-хоп-хіт:

BOSORKANYA – Alina Pash

MAVKA – MamaRika

Ангела – Бумбокс та Крихітка

Гори – alyona alyona та KALUSH

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Інший формат:

ALLOISE

Pur:Pur

DakhaBrakha

Євген Хмара

ЛУНА

Найкращий дует/колаборація:

Ангела – Бумбокс та Крихітка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва

Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна

Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян

Кобра – The HARDKISS та MONATIK

Найкращий естрадний хіт:

Безумная любовь – Олег Винник

Киця – DZIDZIO та Оля Цибульська

Красная помада – Ірина Білик

По кайфу – Олег Кензов

Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Найкраще концертне шоу:

Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Антитіла – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець