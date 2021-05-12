YUNA-2021: номінанти музичної премії

Довгоочікувана церемонія нагородження премією YUNA відбудеться 12 травня 2021 року. Щоб побачити імена усіх номінантів, які визначив оргкомітет Національної музичної премії, – читайте далі.
Номінантів премії YUNA-2021 обирали серед робіт українських виконавців, які вийшли у період з 1 листопада 2019 року до 31 жовтня 2020 року. Відтак, 79 експертів визначили, хто побореться за престижну нагороду.
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Представники премії оголосили імена щасливців 9 грудня. Також організатори назвали дату проведення конкурсу – 30 – 31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". У два дні заходу обіцяли провести два різних шоу за участю зірок, а також дотримуватись усіх карантинних вимог.
Але весняний захід, на жаль, скасували через сплеск коронавірусу в Україні. Подію перенесли на 20 квітня. Але і тоді організатори були змушені відкласти усі плани через посилений карантин у Києві. Тому останньою і вже остаточною датою проведення YUNA-2021 стало 12 травня. Організатори обіцяють феєричне та яскраве шоу за участю багатьох українських хедлайнерів: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash.А що було з YUNA-2020?
Номінанти премії YUNA-2021
Найкраща виконавиця:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
NK
Оля Полякова
Найкращий виконавець:
KHAYAT
MAX BARSKIH
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергій Бабкін
Найкращий поп-гурт:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
TVORCHI
Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
BEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Відкриття року:
Go_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
Найкращий відеокліп:
Ангела – Бумбокс та Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Вера Брежнєва
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Кіно – Антитіла
Кобра – The HARDKISS та MONATIK
Найкращий альбом:
13 waves – TVORCHI
1990 – MAX BARSKIH
Eclectica – NK
Nirvana – KAZKA
Жіноча сила – TAYANNA
Земной – Артем Пивоваров
Найкраща пісня:
Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна
Гора – THE HARDKISS
Дежавю – Артем Пивоваров
Кіно – Антитіла
Кобра – THE HARDKISS та MONATIK
Найкраща пісня іншою мовою:
99 – KRUTЬ
A HUEVO – NK
Bonfire – TVORCHI
Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва
Найкращий електронний хіт:
Bonfire – TVORCHI
DanceDiscoParty – KADNAY
I Want You – MARUV та BOOSIN
СЕАНС – ONUKA
Холодна ніч – Ivan NAVI
Найкращий хіп-хоп-хіт:
BOSORKANYA – Alina Pash
MAVKA – MamaRika
Ангела – Бумбокс та Крихітка
Гори – alyona alyona та KALUSH
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Інший формат:
ALLOISE
Pur:Pur
DakhaBrakha
Євген Хмара
ЛУНА
Найкращий дует/колаборація:
Ангела – Бумбокс та Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва
Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна
Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян
Кобра – The HARDKISS та MONATIK
Найкращий естрадний хіт:
Безумная любовь – Олег Винник
Киця – DZIDZIO та Оля Цибульська
Красная помада – Ірина Білик
По кайфу – Олег Кензов
Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Найкраще концертне шоу:
Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Антитіла – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Останній танець