Юлія Саніна захопила трендовим образом у джинсовому вбранні: яскраве фото

Відома українська співачка Юлія Саніна поділилась з прихильниками новим фото. Зірка зачарувала стильним образом у блакитній сорочці та оригінальних штанах.

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала нове фото на особистій сторінці. Зірка добре знається на трендах, а тому завжди підкорює мережу бездоганними та оригінальними аутфітами.

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Образ Юлії Саніної

Виконавиця зробила нову світлину на подвір'ї біля квітів. Вона постала перед камерою у блакитній сорочці на довгий рукав, одну половину якої заправила у джинси незвичного пошиття. Їхня коротка верхня частина була білою, а нижня – блакитною, що додавало образу сміливості.

Таке вбрання Юлія Саніна поєднала з білими кросівками на масивній підошві. Яскравою деталлю аутфіту став рожевий манікюр. Вдалими доповненнями були перлинні аксесуари – сережки та коротке намисто.

Співачка заплела волосся у довгі колоски, використовуючи додаткові штучні локони білого кольору. На обличчі зірки красувався розкішний макіяж. Юлія Саніна підкреслила очі темними тінями та стрілками, а губи нафарбувала бежевою помадою.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Шанувальники у захваті від нового образу знаменитості. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях під публікацією: