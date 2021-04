Юлія Саніна зачарувала ніжним весняним образом: яскраве фото

Успішна українська співачка Юлія Саніна показала шанувальницям варіант стильного весняного образу, який підійде для прохолодної погоди. Вона постала перед камерою в неординарному пальті.

Юлія Саніна є однією з найпопулярніших співачок в Україні. Вона не лише талановита, а й стильна, тому часто демонструє в мережі свій look of the day.

Стильний весняний look Юлії Саніної

Саніна зробила карсиве фото на подвір'ї власного заміського будинку. Для сонячного, проте прохолодного дня зірка обрала елегантну білу сорочку, бежевий піджак та штани в тон. Поверх одягнула трендове коричневе пальто з чорно-білими рукавами з принтом в клітинку.

Ефектний look вона поєднала з бежевими мартінсами та доповнила великою сумкою. Волосся Юлія вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з матовою помадою на губах.

"Пішла у весну", – написала в публікації Саніна.



Весняний look Юлії Саніної / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Підписники виконавиці не залишають такий допис без уваги й активно коментують його.